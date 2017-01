No sé si les ha llegado o no la polémica sobre el supuesto cartel de una "sala de fiestas" que provocó incluso declaraciones políticas y que, a la postre, resultó ser un burdo montaje fotográfico. Esto ya da para una tesis sobre cómo cada vez somos más ¿confiados?, cómo nos creemos a pies juntillas cualquier cosa que nos llega al móvil sin aplicar un mínimo filtro, aunque sea de coherencia. Y todo esto, ojo, al tiempo que cuestionamos cada vez más y de forma más extendida la credibilidad de los medios de comunicación. Qué paradójico. Pero de esto ya hablaré otro día que me encuentre con más ánimo.

Lo que yo pensé entonces es que a mí el cartelito falso no me lo habrían colado, porque veo varias veces en semana tanto una enorme valla anunciadora de este local, como el propio club. No tengo otra porque, madre de dos proyectos de hermanos Gasol, me toca acudir al pabellón de la Angelita Alta con cierta regularidad. Lo hago, claro, con mis hijos.

Y cada día que voy, veo el cartel, veo el local, y me digo: ¿Qué les contesto yo si me preguntan qué es eso? Por un lado, no quiero contarles una milonga, porque no me gusta mentir en asuntos que considero importantes. Por otra, no tengo una respuesta. No nací ayer: sé qué pasa ahí dentro. Pero, ¿qué versión les cuento? ¿La de que se trata de otra forma de explotación de las mujeres? ¿La de que es una profesión más y que quienes la ejercen deberían tener los mismos derechos que el resto de trabajadoras? Si ni yo misma sé lo que pienso. Sé que la equiparación de la prostitución con otros oficios daría una protección mayor a estas mujeres, que disfrazar estas transacciones económicas no hace más beneficiar a proxenetas y clientes en detrimento de estas mujeres. Eso lo sé. Pero me da miedo que normalicemos legalmente una forma de relación que nunca será igualitaria. Sobre todo, mientras haya quien vea bien pagar a una mujer por sexo y se escandalice si otra accede a tenerlo por mero placer, sin nada a cambio. Paradójico también, ¿verdad?