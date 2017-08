Runners de cadi cadi

Un amigo se compró unas zapatillas, unas calzonas, una camiseta, se las enfundó una mañana y salió a correr por el Campo del Sur. Dado el trote cochinero que llevaba , a los pocos metros le dijo un pescador "así me gusta, a poquito a poco", lo que fue suficiente para que se diera la vuelta y acabase su experiencia como runner ocasional. Ahora que ha llegado la moda de la vida sana, Cádiz se llena de gimnasios grandes y pequeños, con TRX, con spinning o con sala de pesas donde las musculocas de turno dan rienda suelta al culto a su propio cuerpo mirando en el espejo cómo se desarrollan los músculos, algunas veces con la inestimable ayuda de la química. Ahora van a sustituir el Almacén número 1 del puerto por un gran gimnasio con piscina y todo tipo de actividades paralelas. Según avanzan las obras parece incluso que van a levantar otra planta . No sé yo si tendrá éxito una instalación tan grande pero dado el interés que tienen los gaditanos por la forma física, no es descartable.

Por las mañana se puede ver a mucha gente corriendo por el Campo del Sur y, sobre todo, por el Paseo Marítimo. En esta última zona a partir del mediodía los runners son sustituidos por los morsegones y las camisetas de deportes por las camisas hawainas. Algunos corredores hacen deporte con la camiseta del Cádiz y unos auriculares con música. La duda que se me plantea es: ¿irán a ritmo de tres por cuatro o a paso de horquilla? No he probado ninguna de las dos modalidades pero no tengo claro cuál es mejor para salir a correr. Ni siquiera me atrevo a preguntar a los corredores cadistas qué debe escuchar un gadita cuando sale a correr, si música de carnaval o de semana santa y si en este último caso es aconsejable una marcha procesional a ritmo gaditano o a ritmo sevillano. Según parece la música facilita el golpe de talón del corredor así que junto con el reloj Garmin que refleje pulsaciones, velocidad y distancia hay que establecer el ritmo adecuado según la capacidad física de cada cual y según la intensidad del gaditanismo del portador. No es lo mismo correr con Los Campanilleros que con Me han dicho que el amarillo, por decir algo. Quizás no es lo mismo si se corre por La Caleta que si se hace frente al Reina Victoria. Es diferente si uno se pone la camiseta del Cádiz con Socibus que si se la pone con Cádiz 92. Si la música la interpreta Manolito Santander o el Regimiento Inmemorial del Rey. El ritmo y la zancada no pueden ser igual. La pringue de La Alameda sí es la misma.