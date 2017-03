Una comisión encargada por La Victoria para la concesión del Rosco de Oro'2017, acordó otorgárselo a José Macías Martín. Es la XXVIII edición de esta distinción. Estoy seguro de que él no, pero muchos hemos esperado pacientemente que, cuando menos, le concedieran este honor a quien respira en cofrade no sólo en la Cuaresma sino todos los días del año de más de 74 años, que son los que se cumplirán este 2017, en los que, Dios lo ha bendecido, qué duda cabe, vestirá la túnica blanca y roja de Afligidos, su cofradía, la de sus amados Titulares, como le gusta decir.

José Macías Martín es un caso insólito dentro del panorama de la Semana Santa, considerada como un hecho religioso pero también social, cultural, cívico y educativo. Hermano de Afligidos, como ha quedado dicho, es el único caso conocido, al menos por mí, de vestir la túnica penitencial tres cuartos de siglo. Ininterrumpidamente.

Pero su amor a las Hermandades y Cofradías ha sido tan grande que, empezando por la suya, ha dedicado todas sus energías, todo su empuje para el mayor esplendor de la Ciudad y de su Semana Santa. Nadie, que yo sepa también, tiene el curriculum cofrade de Pepe Macías. Todo lo que ha habido de innovación y de tradición, todo lo convergente, lo secante, lo tocante a la Semana de Pasión y Muerte de Cristo ha contado con el aliento de Pepe Macías, al que mañana lunes harán entrega del Rosco de Oro.

En letras de oro, de cualquier modo, habría que enmarcar una larga vida, fructífera y fecunda. Al servicio de la Iglesia y de sus pastores, al servicio de la fe y de las cofradías. Al servicio de la ciudad. Verás, no quisiera que, por las palabras, a menudo gastadas por el uso, se escapara como agua en canasto el mensaje que significa su vida entera al servicio de esta forma de religiosidad popular que son las Hermandades y Cofradías. Si desde hace mucho la Semana Santa de San Fernando es considerada como una esplendorosa manifestación de fe popular y de arte, se debe a personas como don José Macías Martín. Su esfuerzo a la grandeza de la Hermandad de su queridos Titulares, ha sido espejo en que se fueron mirando otras cofradías de la ciudad. Acabaron siendo espejos unas de las otras. Y el resultado es el de cada año, este vivir una semana de inspiración, de fiesta y de fe.

No sé si hay instituida alguna otra distinción cofrade. Si no la hay debería inventarse para concedérsela al que lo ha sido todo en la Semana Santa y en su Hermandad. A quien ha dedicado, seguro que todos me darán la razón, su vida entera.

Enhorabuena, don José Macías Martín, por tan merecido Rosco de Oro' 2017.