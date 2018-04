El Rosario

En Cádiz, hace unos días, Irene García ha presentado el proyecto de Museo de Arte Moderno en el viejo instituto de Bachillerato del Rosario, en la calle San Francisco. Allí iban los cañaíllas a examinarse "de ingreso" y ejercieron muy buenos catedráticos amigos. Han pasado los años, está a la vista. Lo digo porque lleva años cerrado, es propiedad de la Diputación y un sitio ideal para un espacio museístico por el módico precio de 3,5 millones de euros. Todos miramos a Málaga, quiero decir. No hace mucho estuve allí. Vi varios museos espectaculares, algunos privados y otros públicos, como el conocido como "de la Aduana", sencillamente extraordinario. Que añadir a los Picasso, Thyssen, Ruso, de la Catedral, etc. Pues de esto iba, la Diputación Provincial cuenta con una pinacoteca propia de más de 300 obras, muchas de gran calidad y de muchos artistas gaditanos. Entonces, poseyendo el "contenedor" y el contenido pues nada mejor que ofrecerlo a la ciudad y a sus visitantes. Como Málaga, quiero pensar. Lo que ocurre es que se ha abierto la veda, para lo bueno y para lo malo. O sea, de aquí al 2019 que se ponen de nuevo las urnas vamos a tener una tómbola de las que ponían en la calle Arenal cuando se instalaba la feria/velada en el parque Almirante Laulhé, la tómbola de la chochona y de los mil reclamos que yo miraba embobado de niño, fascinado por la labia con micrófono que salía de un mostrador iluminado y lleno de muñecas y mil artefactos perfectamente prescindibles y casi todos inútiles.

No sé si Irene García ha vendido más humo que añadir al humo de todos esos grandes locales cerrados en Cádiz con los lemas de variadas promesas sin cumplir, no lo creo. Pero aquí se debería tomar nota dado que todavía no se ha puesto la primera piedra en el suelo contiguo a la Venta de Vargas, el lugar elegido por Romero y, me temo, Patricia Cavada para el Museo Camarón, el lugar que no gusta a los herederos del genial cantaor isleño, ni a mí. Sobre todo cuando hay, sobre todo, dos locales como el inmueble de la calle San Francisco de Cádiz, la casa de la Cruz Roja y la casa Lazaga. Lo digo sin saber muy bien si ya se trataría de un imposible pero también porque han pasado los meses, se llegó aquí la presidente de la Junta de Andalucía para bendecir con su presencia este Museo parado como un reloj de sol.

Todo se mueve a nuestro alrededor, o no, es el nuberío de este marzo lluvioso, sea Dios alabado. O el humo de la nada que se esparce desde un entendimiento de la política irresponsable y mendaz, donde la impunidad no tiene coste alguno. La Isla no es Málaga, naturalmente, como Málaga no es La Isla. Digo que allí nació Picasso y aquí Camarón. A cada uno lo suyo. Va muy por delante. Y ahora el Museo de Arte Moderno de Cádiz. Era eso.