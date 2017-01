Es lo que hay Romay

Muy bien Romay, así se hace. Por fin tenemos un concejal de Fiestas a la altura de los de las Fiestas Típicas, no como los que hemos venido padeciendo desde que le cambiaron el nombre al engendro este de febrero y le pusieron Carnaval.

Vaya por delante que esto no es Carnaval, esto es una fiesta que se han hecho a su medida los comparsistas. A fuerza de asustar a alcaldes y concejales de Fiestas, de mangonear en el Patronato, y de intimidar con sus letras, han conseguido ser los reyes del mambo.

El precarnaval, con la erizada y demás carajotadas y el concurso, gira en torno a las agrupaciones. En la semana del Carnaval, también son los protagonistas: ellos dan el pregón, hacen de Dios Momo y los días de carrusel hay que ir detrás de ellos. Hasta han conseguido quitarse de en medio a la Diosa y ninfas, que les robaban protagonismo.

Muy bien Romay, dales caña. Ya está bien de que no les sople nadie. Hay que decirles en toda la cara que son unos machistas, que sus letras no respetan al género, ni al número, ni a la gramática.

Además tu puedes, porque eso de decir que las letras de una agrupación son machistas te lo consienten a ti. Contigo no se atreven, como no se atreven con el kichitín en sus letras. A una concejala del PSOE o del PP se la hubieran comido por eso, pero con ustedes no se atreven.

Porque tiene gracia que gobiernen los suyos para que les digan en toda la cara lo mamarrachos que son.