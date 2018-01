A los Reyes Magos

La verdad es que no sé si a estas alturas soy monárquico o republicano. No lo sé. Y además me da igual. Igual por esto me ponen etiquetas ahora que muchos se dedican a dar el master de demócratas. Pero sí creo en los Reyes Magos, en los de siempre, no en los modernos que se llevan por algún sitio. Siempre me ha hecho ilusión y todavía me apunto a esa fantasía renovada cada año. Hoy es una noche de magia y de ésta estamos muy necesitados en nuestra ciudad. Y hoy me permito hacerle una petición a Melchor, siempre ha sido mi preferido, en mi nombre y también, creo no equivocarme, en el de la ciudad. Aunque los Reyes que necesita nuestra ciudad no vienen de Oriente sino que deben llegar de Sevilla, de Madrid y este año también de parte de Europa.

Deben entrar por el Puente Zuazo y espero que no se den la vuelta al darse cuenta del deterioro que sufre un edificio histórico que costó a las arcas públicas unos cuantos millones de euros. Podrían decir " si aquí no aprovechan lo que tienen para que le vamos a dar más". Pero si creemos en los milagros puede que al entrar en la calle Real cierren los ojos y no se acuerden del tranvía que existió y no existe y no sabemos cuándo existirá. Son cosas de hace años que siguen sin resolverse y que tienen su historia y su coste económico. Pero esperemos que no se acuerden y no nos traigan carbón. Y nos regalen el Museo Camarón, fíjense Majestades los años que llevamos pidiéndolo. Pero creemos que esta vez sí, esta vez nos lo traerán porque se han hecho los deberes y la ciudad se lo merece.

Y si continúan ustedes el camino recto de la calle Real, le pedimos que cuando se encontréis un magnífico edificio deteriorado, otro más, decorado con unas grandiosas almenas, hagáis algo de vuestra magia que evite que se pierda y nuestro gobierno municipal lo destine a uso público. Podría ser el edificio del gran archivo de la ciudad. Pero bueno, ustedes hagan algo para salvarlo. Y de camino, cuando vean un solar que sirve de aparcamiento junto a este edificio, sí majestades en plena calle Real, pues hagan un milagro para que se construya algo mas productivo.

Y seguimos, seguimos. Por favor Majestades, les pedimos que no se pierdan por el camino los fondos Europeos, sí diez millones de euros, destinados a recuperar todo el margen este de la ciudad. Sería grandioso y creo no equivocarme si digo que probablemente sea la obra mas importante que se haga en la ciudad. Y ya os daréis cuenta de que el ayuntamiento que tenemos esta quedando como la seda. Si veréis que va a cambiar de color, pero creo que es acertado, y ustedes tenéis que aportar vuestra influencia para conseguir la remodelación de la gran Plaza Real y que nos quede un centro en la ciudad magnífico.

Y espero que no continuéis más arriba para que no os encontráis con la casa Lazaga y nos dejéis un saco de carbón. Pero os quiero pedir, será por pedir, que les hagáis un favor al solar del antiguo Janer. Y otro con los Polvorines. Y con Fadricas II , que al parecer ya tiene luz. Y darles una ocupación al Parque de la Historia, ahora denominado Barco pero sigue igual, y sea realidad la industria digital. Esto es lo que puede cambiar la economía de una ciudad. Sí, ya sé Majestades que llevo años pidiendo lo mismo, pero esto es La Isla y alguna vez nos tocara la suerte. Un saludo Majestades y gracias.