Reprobación

Han pasado casi tres meses y puedo afirmar, con casi toda seguridad, que Teófila Martínez e Ignacio Romaní no han vuelto a ver el vídeo, o escuchar el audio, de aquella Junta de Cádiz 2000 que cerraron entre gritos e insultos. No han vuelto a verlo, con casi toda seguridad, porque de otra manera, no se entiende. No se entiende que no se avergüencen al ver el rostro desencajado, el odio en los ojos y esos gritos, reiterados, de "cobarde", "chulo", "cacique" y "fascista" por requerir, en un arco plenario donde debe prevalecer el debate respetuoso, unos informes para completar la información que exigían.

No se entiende que no sean capaces como personas, como cargos electos a los que se les exige un mínimo de ejemplaridad, de reconocer el error. De pedir disculpas. De comprender, pese a la discrepancia política, que hay formas y palabras que no se pueden admitir a quien ostenta el honor de representar a sus vecinas y vecinos.

Han pasado casi tres meses. Tres meses para enfriar la mente, y sigo sin entender que su orgullo altanero les impida pedir perdón, disculparse con las ciudadanas y ciudadanos por perder los papeles y aprender de un error que no podemos ni debemos consentir que se repita en una casa que es la consistorial, la de todas y todos.

El Partido Popular se encuentra tan acostumbrado a 20 años de rodillo autoritario que cuando algo no sucede como ellos quieren, rehuyen del diálogo y acuden directamente a los juzgados. No permiten la discrepancia democrática. No aceptan que haya otra forma de gestionar alejada de los intereses empresariales, las privatizaciones, los favores en B y los amiguismos. No admiten que muchos servicios arrebatados se devuelvan a los ciudadanos.

Este último es un ejemplo más. Ante el insulto explícito, ante la falta de respeto, ante los gritos que ellos mismos profirieron y por los que fueron, como es lógico, reprobados, se resguardan en los Juzgados. Ante el acuerdo de un Pleno, llámenlo municipalizar o llámenlo reprobar, denuncian ante la Justicia para erradicar por cualquier vía otra forma de hacer política que no sea la suya.

Y mientras tanto, esperamos. Esperamos que Teófila Martínez ofrezca explicaciones por aparecer su nombre, junto a 30.000 euros, en los papeles de Bárcenas, tal y como acordaron los grupos municipales de esta Corporación. Esperamos que arreglen el lienzo de las murallas, esperamos alguna propuesta de Martínez como diputada, que para eso cobra. Esperamos sin respuestas, porque al parecer no tienen tiempo, se encuentran poniendo zancadillas, ralentizando y entorpeciendo en los Juzgados.