El dolor es el contrapeso temible de la felicidad. El dolor rige el pensamiento. El dolor es la pasión universal de todas las religiones. El lastre al poder y al sexo. El mal de todas las centurias. Por eso, cuantos poseemos fe en la religión católica, nos sentimos insultados, despreciados, escupidos, por los mentecatos -mente-captus- de siempre. Arrabal, Houllebecq, Paz Vega, han osado pisar a la madre de Dios, para buscar su éxito de crítica y público, igual que la reinona de Canarias. Con lo difícil que es para el creyente mantener la fe, con lo difícil que es practicarla.

Pobre Iglesia mía. Emergente de tantas persecuciones, de tantos ataques de otras religiones, de tanta leyenda negra. ¿Cuántos curas, monjas y religiosos fueron degradados, torturados y fusilados por los de la desmemoria histórica? ¿Cuántos atacan a la Iglesia por los años de predemocracia?

No nos hacen daño. Por lo menos a mí. Rezar es un privilegio del que gozamos los creyentes. De los que perdonamos a los que no nos perdonan. Fue siempre así. En mis estudios especializados en el siglo de oro, hallo en fray Bernardino de Villegas, en la Espera de Cristo, algunas obviedades que la Inquisición no corrigió. Con la diablesca fama negra encima. "En la afición a las galas, visten a las santas e vírgenes que tienen en sus oratorios como damas muy bizarras y compuestas, por lo que viene ser que las damas se visten como las imágenes, y las santas imágenes se visten como las damas".

El padre Juan de Mariana, se dolía en su obra Contra los juegos públicos de que una mujer que representando en un auto a la Magdalena, estaba "amancebada con un farandulero que con aparato y majestad, con voz, meneo y vestiduras, representaba a Cristo, el mesmo hijo de Dios. ¿Sufriremos que una mujer deshonesta represente a la Virgen María?".

La pobre Iglesia nuestra, siempre denostada ha vivido lo que escrito queda aquí. El Duque de Granmont, en sus Memoires, escribía en 1659, que "la falta de devoción de algunos españoles y su mascarada de religión es una cosa que no se puede comprender". En las Iglesias estaban para verse y citarse, no guardaban preceptos y alguno, "sostenía públicamente una treintena de cortesanas". Quevedo en su Buscón cita a los retraídos, nombre de los refugiados en sagrado que llenaban el templo de maleantes y meretrices, utilizando la Iglesia como amparo para la delincuencia y la inmoralidad. Bandadas de coimas, naipes, dados, comilonas, ofensas a Dios. "Burdeles, que no lugares eclesiásticos, eran aquellos", cita Gracián doliéndose del panorama. Si el obispo cambia una llave o carga contra algo en una homilía es demonizado. Si el postulante de otro credo sabe que eres cristiano, te insulta y te llama facha. Esta descomposición social de odios y rencores, de todos contra algunos, se la debemos a todos y todas, perdón por el desdoble antigramatical, políticos/as, que en España han sido. Rezo por el que como Reinona, ha levantado quejas. Él necesita tanto como nosotros de la oración y el perdón. Aunque sus colectivos no respeten creencias y tengan "tolerancia cero" con nuestra Iglesia... Y que conste, que nos sigue doliendo por ellos, el desamparo y su orfandad.