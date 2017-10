Cuando una persona o una familia tienen que abandonar su país huyendo de la guerra, el desamparo más cruel se apodera de ellos porque casi todo el mundo mira hacia otro lado. Es en ese mismo instante cuando se convierten en seres invisibles para una gran parte de la sociedad, incluso para aquellos vecinos de sonrisa fácil y golpes de pecho con los que nos tropezamos todos los días a la hora del desayuno. Nuestra capacidad de obsolescencia con el ser humano es inversamente proporcional a nuestro bienestar particular.

La España en la que vivimos es el país de la OCDE que más ha recortado en Ayuda Oficial al Desarrollo desde que comenzó la crisis. No hemos cumplido ni con los refugiados ni con nuestros socios de la Unión Europea. Y aquí me paro. Ya hemos visto una cara de la moneda. Veamos la otra.

En octubre de hace dos años la corporación municipal aprueba por unanimidad la declaración de El Puerto como ciudad de acogida al pueblo sirio: "El Puerto prepara ya -decían- la acogida a refugiados sirios que huyen de la guerra en su país y que de forma gradual irán llegando a la ciudad portuense tras su adhesión a la red de ciudades de acogida". El objetivo era, con el compromiso del Ayuntamiento, crear un entorno de acogida a través de una red de viviendas y locales de emergencia distribuidos por El Puerto, Jerez, Medina Sidonia y Puerto Real entre otros municipios gaditanos.

Ante la inoperancia y desvergüenza del Gobierno español que no ha sabido cumplir con su obligación, confiemos que nuestra ciudad a través de la Cruz Roja pueda hacer posible lo que determinados políticos no pueden o no quieren llevar a cabo.

Otrosí. Y sin irnos muy lejos de El Puerto, este remedio bien que lo pueden poner nuestros regidores porque desde hace unos días a la fecha la zona del esquilmado monumento a Muñoz Seca en la céntrica plaza Peral -al ladito mismo del Ayuntamiento-, más parece una sucursal de "Las Carrales" que un lugar público de paseo. Quiero pensar que algún edil habrá pasado junto a él y tomado nota, pero no se nota. Sabemos que la pobreza no se esconde, pero las instituciones más cercanas al pueblo están para algo. Me digo yo.