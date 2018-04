Refranes y otras cosas

El José Acosta Martínez lee más que el que más lea. Encontró el otro día un libro de refranes. Lo compró. Los refranes son un conato perogrullesco de justificar lo que nos ocurre. Algunos dicen verdades evidentes, otros aparentes, y la mayoría son sentencias de tasca senequista que prosperaron, vaya usted a saber por qué, y cómo y cuándo.

Esta mañana hablaba de la antigüedad de tantos. Y lleva razón. Por ejemplo: Dios le da pañuelo al que no tiene nariz. Refrán para hacer constar la injusticia del que posee bienes y no los disfruta. Es refrán muy relacionado con la política, donde se alcanzan merecimientos sólo por amiguismo en los grandes partidos. Eso en el XIX, aunque parezca ayer.

En el Vocabulario de refranes y frases proverbiales, de Gonzalo Correas, el citado dicho remite a las entradas, Dios da almendras al que no tiene muelas, da Dios barvas a kien no tiene kixadas, ¿a que parece una pintada inculta?, da Dios bragas a kien no sabe atakallas, o a kien no tiene zankas, aclarando que "dicen esto contra los ke no saben usar de la hazienda i poder."

También aparecen refranes claramente anticlericales relacionados con las corrientes erasmistas. El original en francés L`abit ne faict pas le moyne, es decir El hábito no hace al monje.El refranero de Hernán Núñez, recogía ya refranes muy veraces, más da el duro que el desnudo, pégate al bueno y sé uno de ellos, escapé del trueno y di en el relámpago. A buey viejo, cencerro nuevo. Muchas de cuyas paremias proceden de los clásicos, ecos de Aristóteles, Juvenal o Valerio Máximo, lo que refuerza lo explicado por Acosta en la Tertulia.

Pero los refranes, llamados reflanes también, el historiador Jerónimo de Zurita, 1539, escribe que ha llegado a sus manos un libro,"todo de reflanes antiguos de España en romance". Escatología sexual y de la otra en aquestos reflaneros. El viejo por no poder y el joven por no saber. Quédase la moza sin lo que puedes entender. Hombre narigudo, pocas veces cornudo. Por ser tradicional entonces que el tamaño de la nariz indicase de alguna forma el tamaño del sexo. El José Acosta Martínez le certifica al Juan Carlos Carrillo que él ha inventado algunos. Calle mojada, cajón vacío, fracaso comercial con la lluvia, demonios en la mar, levante en tierra, y referente a los abuelos actuales, niño de vacaciones, abuelo sin devociones. Y yo le recuerdo que Luis Berenguer, semigallego nuestro, trajo el de Marea Escorada: Luna de pie, marinero acostao.