Dicen que la memoria olfativa es la más poderosa. La mía, aunque desordenada, tiene buenas raíces. No organizo mis recuerdos por olores, y sin embargo, muchos vuelven convertidos en un rastro de aroma. Es un mecanismo bidireccional: a veces un olor me lleva a una vivencia del pasado; a veces un recuerdo me hace inspirar fuerte, para atrapar un aire neutro en el presente, lleno de intensidad en mi memoria.

Entre los estímulos más potentes de esta memoria mía se encuentra la flor de retama. Ese arbusto cuajado de blanco, tan poco distinguido, desgarbado, que igual se encuentra entre pinos que en el arcén de la carretera. Qué poco sofisticado el recuerdo, qué poco exclusivo también.

Será quizás su cotidianeidad, su abundancia, por lo que mi mente lo identifica no con un momento, sino con un lugar: mi casa, mi ciudad, El Puerto. Las temporadas que he vivido fuera, acabando el invierno, he tratado de encontrar su réplica, sin éxito. He olfateado -intentando disimular el gesto- parques, jardines y bosques, sin conseguir un rastro de retama. Tampoco olí nada en mis viajes.

En estos días que todo El Puerto vuelve a llenarse de blanco, voy por la calle con las aletas de la nariz muy abiertas, para atrapar todos los recuerdos que me sean posible. Temo llegar a perderlos un día. No sería la primera vez.

Hace años tenía en lo más alto de la nariz, casi entre los ojos, un olor a bodega incrustado, seguramente de las veces que pasé, siendo pequeña, por las manzanas que van de la calle Valdés al centro. Salía un aroma un tanto ácido, punzante, que yo -sin referencia alguna en el paladar- asocié a un lugar, a una época. Con el tiempo, esas manzanas bodegueras fueron perdiendo su olor. Y yo, poco a poco, fui perdiendo mis recuerdos.

Confío en no sufrir más episodios de amnesia olfativa, aunque el desarrollo urbanístico de las décadas pasadas me haya robado algunos recuerdos. No quiero recordar la retama, quiero olerla para que me anuncie cada año que se atempera el frío.