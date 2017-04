Rectificar es de sabios

No se trata de lucha política, ni de quitar, sino de justicia y sentido común. El llamado Impuesto de Sucesiones de la Junta es discriminatorio y, por mucha propaganda que se haga, no convence ni puede convencer. Puede existir pero con otros parámetros. Y lo peor, que se argumente demagógicamente que es para castigar a los ricos o a las herencias millonarias, pues no se podrían sostener las ayudas sociales, la sanidad, la educación...bla, bla, bla. ¿A quien pueden convencer? Y para más escándalo, para beneficio de trust especializados en las subastas de las herencias renunciadas.

Vaya por delante que las contribuciones son inexcusables y totalmente necesarias en un régimen democrático. Hay que pagar entre todos los gastos de carreteras, de sanidad, de administración, de seguridad pública, de ayudas a los mas necesitados, etc. La ley de Fernández Ordóñez en la restauración de la democracia quizás fuera de las más transcendentales. Pero no hay que pasarse, porque sale el tiro por la culata, a menos que estuviéramos en China (que ya tampoco, viendo lo que vemos). Hay que saber atraer a los inversores y no esquilmar a los que hay. Cantabria y Asturias bajaron el impuesto para evitar las fugas inversionistas al País Vasco.

Simplificando, dos consideraciones. Si un inversor, un poner, el que le toca la lotería o un capitalista equis decide montar una empresa con los consiguientes puestos de trabajo, pensando como cualquier persona con dos luces en sus herederos, ¿se viene a Andalucía o se va a Madrid, pagando aquí un elevado tanto por ciento y allí cero patatero? Segundo, con esta ley ¿a quien se le ocurre ahorrar? Incita a pasarlo bien y a gastar, pues para que se lo lleve la Junta, me lo gasto yo en gambas, diría el menda. Comentan unos que si el testador sabe que sus herederos no podrán hacer frente al pago, lo que debe hacer es donarlo en vida a Caritas o a una ONG.

La cosa es compleja, pero la gente no es tonta. Creo que se debiera hacer más caso a expertos neutrales y cantarle la nana a la consejera, demostrando sensatez. Eso de trasladar la competencia a Madrid es de risa.

P/D: Estamos orgullosos del pregonero Juan Mera. Conquistar Cádiz y el Falla es un hito. Se nota que tiene buena casta.