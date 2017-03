Estamos rodeados de rojos, bolivarianos y ateos! ¡Cuando no arremeten contra la Monarquía, atacan a la Iglesia! Sin duda existe un complot para acabar con la Edad Media."

Amigos: se ha declarado la Guerra de los Autobuses. La ofensiva del bus del pene -¡qué obsesión la de esta gente con los bajos comerciales!- y la furgoneta de la vulva atacan de nuevo. Y yo me rindo ante ese pedazo de argumento científico. Cuando éstos del bus razonan usando ¡la Ciencia! es que se están quedando sin argumentos.

Pero que no te engañen: lo que no tienen es piedad…

Por mi parte, no quiero parecer ventajista en mis argumentos y compararlos con algo avanzado o de esta época. Elijo algo casi arqueológico: los amish. Sí, los de la peli, los anabaptistas esos que rechazan la vida moderna y viven apartados del mundanal ruido. Pues bien, cuánto tienen que aprender de los amish éstos del autobús. Los amish no tienen coche, pero no van por ahí regañando a los conductores, ni denunciando a los concesionarios de repuestos de automóviles, ni echando sermones en las gasolineras.

Yo tampoco tengo coche y además reciclo, aunque he leído que los del bus opinan que reciclar es de rojos. Fíjate. Claro que yo me considero normal, los raros son ellos que creen en extravagancias como seres invisibles que están por todos lados, en vírgenes que quedan embarazadas, en resurrecciones y cosas así.

Los amish también, pero practican sus creencias en privado y con discreción. Ahora bien, si sacas tus creencias a la vía pública, si recibes dinero público e intervienes en la vida pública, el precio a pagar es quedar sujeto a la opinión pública.

Donde unos ven guasa, incluso sarcasmo, otros ven irreverencia y escándalo, depende de que se tenga la piel más fina o más gruesa, pero es lo que hay. Estamos en el Siglo XXI, y ya pecado y delito no son la misma cosa.

Por cierto, hablando de piel fina, que dice el obispo de Tenerife que si se dan abusos a menores en el seno del clero es porque algunos lo consienten, "incluso si te descuidas, te provocan".

No sé, debe ser parte de la Encíclica Van Provocandi.