RECUERDOS DE PLÁCIDO

Sí sé por qué en las pasadas festividades navideñas me dio por acordarme de "Plácido", aquella película de Berlanga (con guión compartido por el gran Rafael Azcona) estrenada en 1961. Muchos de nuestros lectores recordarán la peripecia de Placido (Cassen) en medio de una grotesca campaña provinciana de beneficencia, organizada por personas piadosas bajo la batuta de Quintanilla (José Luis López Vázquez). Lucimiento de autoridades y famosos, publicidad de una olla, gran cabalgata y "siente a un pobre a su mesa".

Desde mi punto de vista la miga del asunto es el contraste entre el beatífico despliegue caritativo y el drama personal del protagonista, que necesita pagar la letra de un motocarro (su modo de vida) y no puede hacerlo porque ni le pagan, ni le conceden tiempo para efectuar el abono. Contar esto en clave de humor sólo lo pueden hacer los grandes humoristas, porque, como se dice por aquí "tiene cacaruca".

Y es que entre caridad y justicia social parece alzarse un notable abismo. A base de nobles sentimientos ocasionales no se soluciona gran cosa, por más que preciso sea conceder la mejor intención a las personas e instituciones que se esfuerzan por colocar parches a las graves situaciones de desigualdad y de injusticia social que nos rodean.

Metidos en anecdotario, he tenido la ocasión de colaborar con alguna que otra O.N.G. con desigual impresión sobre sus actividades. Las tentaciones de humor negro se plasmaron en cierta ocasión en un relato, luego convertido en proyecto cinematográfico con el gran amigo cineasta Rolando Pardo: "Operación Letrinas", que nunca pudimos realizar por el motivo más frecuente: el dinero.

El hecho real fue que una tribu nómada y recolectora de la Amazonia se había visto confinada en un escaso y pobre territorio por el avance de las explotaciones petroleras en el área. No hay nada como sobrevolar en avioneta la zona, para darse cuenta de los terribles estragos ocasionados por estas empresas tan agresivas. Pues bien, los indios vivían en condiciones misérrimas y, por supuesto, evacuaban vejiga e intestino allá donde les venía a mano, cosa que antes habían hecho con absoluta naturalidad en los amplios espacios que transitaban sin el más mínimo perjuicio para el medio ambiente. Desde luego, nulo en comparanza con la devastación petrolera.

Conocido el terrible problema por cierta organización de cooperación internacional, se adoptó la decisión de resolver el asunto, que se consideró prioritario y gravísimo: había que dotar de letrinas a los indios con carácter urgente. Para qué les cuento los enormes gastos que fue preciso afrontar: locales en el centro de Madrid, "partner" local autorizado, desplazamientos aéreos y terrestres de los gestores… No quiero resultar prolijo, porque me parece que se entiende a la perfección.

Por supuesto a nadie se le ocurriría poner coto por la vía política a los desmanes de las sociedades predadoras que habían ocasionado la desdichada situación de los indígenas.

"El infierno está empedrado de buenas intenciones." Afirma el dicho popular. Lo que sucede es que esas intenciones pueden ser buenas, medianas e, incluso, francamente extraviadas.

Volviendo a Plácido y al espíritu navideño ése, y siguiendo con el anecdotario, en la urbanización donde resido parte de la semana (en una gran ciudad de la provincia) parece ser que se produjo una eclosión de caridad por las fechas señaladas. Se manifestó en la instalación de una cesta para recogida de alimentos, que fue colocada solemnemente en la barra que circunda la zona de portería, ya que se dispone de eso que ahora llamamos "portero físico"; probablemente para distinguirlo de un hipotético "portero químico". Y es que se trata de una urbanización de ciertas pretensiones, con jardines y muchas personas elegantemente ataviadas (otras no, y ahí me incluyo). Cada vez que pasaba por delante del caritativo receptáculo me entretenía echándole un vistazo al contenido y pude comprobar que consistía básicamente en artículos de marca blanca y no especialmente caros. Vamos, lo más barato en legumbres, pastas y artículos afines. Contrastaban mucho con el gigantesco árbol de Navidad y el suntuoso Belén que adornaban el recinto.

Me da la impresión de que el precio de la conciencia tranquila anda tirado en muchas ocasiones. El mundo de Plácido pervive y sigue causando bochorno, a decir verdad.

Vuelve a sonar en mis oídos aquella canción compuesta por Moncho Alpuente (No sé si para "los Kwai" o para "Las madres del cordero"), pero me acuerdo muchísimo de mi amigo Moncho: "A beneficio de los huérfanos, los huérfanos, y de los pobres de la capital…"

Claro que ahora no se puede decir "pobres", sino "los más desfavorecidos". Total, que, encima de pobres, feos, porque mi abuela decía desfavorecida o poco favorecida a una vecina que era más fea que Picio. Lo que son las cosas.