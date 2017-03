Señores, ha llegado el momento. Tras varias jornadas guardando las formas y la cautela, el Cádiz ha decidido (y qué mejor época que recién pasado el Carnaval) quitarse la careta. Seguramente la sonrisa estaba detrás de la careta desde hace algunas semanas, pero tras la victoria ante el Rayo se anuncia ya sin rubor lo que era un secreto a voces: el objetivo del Cádiz de aquí a final de temporada será pelear por el ascenso. A Girona se va a por todas, sin miedo y sin presión. En teoría tampoco lo debería tener el rival, pero si el Cádiz es capaz de hacer la machada de ganar allí, presenta sus credenciales a todo. La temporada del conjunto cadista está siendo excelsa. Por eso discrepo en que una victoria en Girona significaría un salto de calidad. El salto de calidad ya lo ha dado el equipo pasando de pelear por el descenso a hacerlo por el ascenso. Ganar el Girona sería un golpe sobre la mesa, una declaración de intenciones, una presentación de candidatura seria ante todos los rivales. Y créanme que este equipo puede hacerlo. El entrenador dice que el Cádiz se puede pegar el lujo de ir sin miedos por el partido. Y tiene toda la razón. En primer lugar porque el objetivo principal está casi cumplido y los puntos que faltan no se pensaban conseguir precisamente en este campo. Y en segundo lugar porque ante un Girona casi inexpugnable en casa se tiene mucho mas que ganar que perder. Así que, ¿quién dijo miedo? Cervera es un tipo que lo tiene súper claro. Lo que hay es lo que hay y pocas veces he visto a un equipo aprovechar mejor lo que tiene que este Cádiz. Lo demostró en el play-off de ascenso a Segunda y lo ha refrendado esta temporada. Tiene claro que ganar es jugar bien, y no al contrario, filosofía elemental para todos aquellos que no son Real Madrid o Barcelona. Y tiene esa sensación de no saber qué puñetas quiere la gente cuando dice que a todos nos gusta sentirnos queridos. Es la gloria y la miseria del fútbol, que ni tiene memoria ni respeta trayectorias. En fútbol, por desgracia, se vive al día. Que se lo digan a Claudio Ranieri, después de hacer campeón al Leicester. Y en Cádiz hay quien todavía piensa que este equipo puede hacer mucho más. Yo también lo pienso. La diferencia es que los otros piensan que tenía que tenerlo hecho ya. Tiempo al tiempo y paciencia, que esto todavía no ha terminado y queda mucha tela por cortar.

El Cádiz puede hoy matar dos pájaros de un tiro. Ganar en Girona significaría solventar de manera virtual la permanencia y presentar su candidatura de favorito clarísimo al play-off y convertirse en mosca cojonera al acecho del segundo puesto. Sí, ese que da derecho a ascenso directo. Porque ya puestos a soñar, hagámoslo a lo grande. ¿Por qué no?

A Cervera y a estos jugadores hay que agradecerles una temporada de ensueño, porque será de ensueño acabe como acabe. En esta ciudad no es nada fácil volver ilusionar de esta manera, y en tan poco tiempo, a una afición tan quemada. Por eso Álvaro Cervera puede estar tranquilo.