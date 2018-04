Quieren romper Cádiz

Estaba yo tan tranquilo viendo 'El día del Señor' por la tele, cuando un amigo me llamó para darme el notición: Kichi va a proponer la independencia de Puertatierra.

¡Puertatierra independiente! ¡Hasta dónde vamos a llegar! Al parecer, el Teo Party se ha enterado del vil propósito y lo ha hecho público en un ejercicio de oposición serio y responsable, como es habitual en esta formación política.

La culpa, por supuesto, es de Kichi por dar alas al nacionalismo beduino. Y además no sé de qué se quejan: tienen El Corte Inglés, El Despojado y la Carretera Industrial ¡qué más quieren! No se hartan, es lo que tiene el nacionalismo, que es insaciable.

De cumplirse el nefasto proyecto, el Kichi ese está poniendo en peligro la sagrada unidad de Cádiz. Y echaremos de menos aquellos tiempos en que se podía hacer el ganso por Puertatierra, sin temor a los excesos de exaltados nacionalistas beduinos.

Esto hay que cortarlo de raíz y ya está tardando una aplicación bien aplicada del artículo 155 de la Constitución. Que no tiemble la mano ¡Ya está bien de tantas contemplaciones! ¡Boicot a los productos beduinos! ¡Deténgase a los cabecillas! (y de camino a Kichi). Pero rapidito porque pueden fugarse al Pago del Humo o al Barrio de Jarana. Cobardes, que no tienen gaditanía ni creen en el Bicentenario ni nada.

Después del sofocón me resta el consuelo de que la buena gente decente, de esa que aún queda en Cádiz, está reaccionando a la provocación y empieza a apoyar al Teo Party. Para el Corpus se prevé una convocatoria por la unidad de Cádiz. Incluso el PSOE ha dicho que sí pero no. ¿A qué?, he preguntado. A lo que sea, me dicen…

Por su parte, Ciudadanos, ese partido tan apegado al pueblo y a sus problemas, ha citado a la chirigota del Selu, en clara alusión al famoso estribillo: "Yo voy a hacer, yo voy a hacer lo que diga el PP".

Los amish de Vistahermosa, siempre hablando finamente, "están horrorizados" con la insurgencia beduina.

¡Ay, si levantara la cabeza Ramón de Carranza! Huy, perdón: don Ramón de Carranza.