Queda claro que se puede

Llegó el puñetazo sobre la mesa que el cadismo esperaba. Y lo hizo en el momento más delicado y frente a un rival de postín. Ante el Zaragoza, el Cádiz demostró su mejor versión. Control del partido, ganas, intensidad, goles y muchos más detalles que se echaron en falta en algunos partidos anteriores. Y es por ello por lo que se pedía al equipo un poquito más, porque se sabía que podía darlo. Y el lunes se demostró. Y no creo que se demostrara por la imperiosa necesidad de ganar, porque hubiera sido de torpeza máxima no creer que en los partidos anteriores no lo era, tal y como estaba la tabla. Simplemente creo que eran ganas de salir del bache y agradar a la gente. En definitiva, ganas. Ahora no vale de nada lamentarse, porque estamos donde estamos, peleando por una plaza para ascender. Pero que distinto hubiera sido todo con estas ganas y esta forma de jugar en alguno de los partidos anteriores. Seguramente hoy estaríamos pelando por el ascenso directo. Pero creo que no acabábamos de creerlo. Pero claro, estas son las cuentas de la lechera y de nada valen ahora. Ahora lo que toca es pensar que nos vamos a meter en el play-off y vamos a pelear por subir. Y para ello tenemos que dejar un poquito el conformismo y dar un pasito adelante. Me explico. Meternos en el play-off será bienvenido de cualquiera de las maneras, está claro. Pero no lo demos por bueno desde ya. La temporada pasada caímos por el factor campo ante el Tenerife. Exacto, ese factor que concede la mejor clasificación en liga. Así que si vamos, vamos a por todas. Luego lo que sea será, pero que no quede por intentarlo. La mejor garantía para conseguir algo es apuntar al objetivo inmediatamente superior. Así, si no lo logras, te quedas en el objetivo mínimo que esperabas. Y este Cádiz tiene calidad, y bastante, para pelear por todo. Desde dentro se dice que este es el verdadero Cádiz y que no se va a cambiar nada, porque este es el sistema y el juego que nos ha llevado hasta aquí. Y es cierto, pero no me negarán que el Cádiz de este lunes tenía muy poco que ver con el que vimos en Albacete o ante el Almería, por ejemplo. Los partidos son todos distintos y los rivales también, cierto, pero visto los visto ante el Zaragoza se echan de en falta algunos puntos que pudieron ser y no fueron. Y ahora lo que queda es rematar la faena. La igualdad sigue siendo máxima y, como bien dice Álvaro Cervera, sería casi definitivo ganar hoy.

El rival no es fácil, pero la necesidad de puntos no es sinónimo de peligro. Que se lo digan al Sporting, que pelea por subir directo y cayó en Tenerife el viernes. El Barcelona B está ahí simplemente porque es el vigésimo equipo peor de los 22 que disputan esta liga. Y por algo será. Los partidos que quedan de liga hay que tomarlos todos como finales. Vamos a por todas en todos, que aquí cualquier detalle decide un ascenso. Y este equipo puede. Calidad tiene, ganas también, solo falta liberarse de presiones y creer de verdad que lo va a conseguir. Vamos a por ello.