En la Taberna del Tríplice cada semana hay una tertulia que en principio es sobre el Cádiz, pero que puede derivar en cualquier asunto a petición de los tertulianos. Uno de ellos, el historiador griego Epaminondas, pedía que le explicaran cosas que no entendía acerca del sistema jurídico español, sobro todo en lo que se refiere a las pruebas. "Si una persona está en prisión", decía Epaminondas, "será porque habrá pruebas de un presunto delito. Entonces, ya que están las pruebas en poder de la justicia, ¿por qué no le dejan volver a su casa con la excusa de que puede destruir las pruebas? No lo entiendo", insistía, "¿qué pruebas va a destruir si ya están en la policía?, y si no tuvieran esas pruebas, ¿por qué está en prisión si no hay pruebas?"

Trataron de explicarle, aunque ninguno de los presentes entendía de leyes, que primero habría unas sospechas que se fundamentan en unas pruebas de que existen pruebas, pero que no son las pruebas en sí, y que son las que se quiere evitar que se destruyan. En cualquier caso se parte del supuesto de que la persona es inocente mientras que no se demuestre lo contrario.

Epaminondas pensó que el derecho es algo demasiado complicado. Alguien lo recordó que él hacía igual.

Cuando tenía sospechas de que había ocurrido un hecho histórico, buscaba pruebas del mismo.

A veces no las encontraba pero sí hallaba pruebas de que esas pruebas existían.

Epaminondas pensó que la historia es algo demasiado complicada. Entonces explicó su último descubrimiento: el origen del Cádiz se remonta al origen de la humanidad. Por ahora es una sospecha, pero espera encontrar pronto las pruebas de que existan las pruebas que lo demuestren… o no. Mientras tanto, él da por válida su teoría.

La plantilla del Cádiz disfrutará hoy de su última día de vacaciones, ya que está citada mañana en El Rosal para iniciar los entrenamientos con tiempo suficiente de cara al siguiente partido de Liga enelque se medirá al Almería B a domicilio el próximo 6 de enero.