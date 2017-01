Propósitos para el nuevo año

Perder esos cuantos kilitos de vanidad que siempre sobran. Fortalecer los músculos que protegen la esperanza en el gimnasio de la perseverancia (recordar: ¡no faltar ni un día, que se pierde la costumbre!). Estudiar más al amigo. Aprender otro idioma, ese que me haga entender, aunque sea un poco, al que piensa diferente. Sacarme el carné que me permita conducir a toda velocidad por la autopista de la crítica y la razón (nota: estar atenta, muy atenta, a los cambios de sentido, carriles de salida y de incorportación, de las carreteras subterráneas que mueven el mundo). Ahorrar en frases motivadoras y derrochar en hechos contantes y sonantes. Gastar más en viajar con la imaginación. Cuidar quién soy, cómo soy. Proponerme no marcarme propósitos el próximo año. Aceptarme. Aceptarte. Y salir a correr todos los días en busca de su piel para mantener el corazón en forma.