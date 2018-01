Al alcalde de Cádiz, como buen radical de izquierdas, le encanta prohibir. Como medida brillante para solucionar las aglomeraciones del Domingo de Carnaval se le ha ocurrido prohibir la entrada de autobuses, que tendrán que aparcar en La Cabezuela.

Estos alcaldes de Podemos iban a arreglar el mundo, pero se han quedado en simples gendarmes. Carmena obliga a los peatones a circular en una determinada dirección. González Kichi, para poner un carril bici, solamente se le ocurre prohibir la circulación de vehículos por el Paseo Marítimo. Cualquier Carnaval de estos nos dirá que para ir a la plaza de Antoñito Martín, hoy todavía Cruz Verde, debemos hacerlo por María Arteaga y no por los Callejones.

¡Qué les gusta prohibir! Yo lo lamento porque siempre pagan los más desgraciados. Los que tengan un coche disponible llegarán hasta el centro de la ciudad. Los desgraciados de los pueblos, los jubilados que venían a ver la cabalgata, tendrán que dejar el autobús en la Cabezuela y pagar el billete de los autobuses lanzaderas. Los radicales de izquierda, como siempre, defendiendo a los tiesos.

A mí, como ustedes comprenderán, me importa tres pimientos. Hace años que no estoy en Cádiz el Domingo de Carnaval. Pero temo que a Kichi se le ocurra un año prohibir la salida y no pueda irme a mi querida Sierra.

Termino recordando al alcalde que gobernar es discurrir y no molestar a los ciudadanos. Y aquello del mayo del 68: 'prohibido prohibir'.