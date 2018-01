Procrastinar

Dejar para mañana lo que se puede hacer hoy resulta siempre tentador. Esta columna, por ejemplo. Dos semanas separan la publicación de una y la siguiente. Puesto que no suelo guiarme por asuntos de 'rabiosa actualidad', podría escribirla con más de diez días de margen. Pero para qué voy a engañarme. Me conozco y sé que no me pondré al teclado hasta el jueves por la tarde.

La procrastinación, término ahora en boga para este vicio que todos tenemos en más o menos medida, no tiene porqué conllevar mayores consecuencias. Al fin y al cabo, la columna acabará publicándose el viernes la escriba yo mañana o a cinco minutos del cierre de la edición, con la única diferencia de mi sofoco de última hora.

El problema llega cuando la tarea postergada no tiene fecha de caducidad. A ver si un día llamo a esa amiga que tengo abandonada; debería imprimir aquellas fotos; tengo que sacar hueco para ordenar la librería… y pasan los días, inmóvil, porque ningún plazo va a vencer y no hay fecha en rojo en el calendario que me apremie.

Lo mismo que me ocurre a mí -y seguro que a ustedes-, les ocurre a las administraciones; con la diferencia de que la procrastinación aquí nos afecta a todos. A la espera seguimos de ver ese plan especial para el casco histórico, de contar con una estación de autobuses o de que se eche abajo el Caballo Blanco años después de su cierre. Proyectos que se eternizan porque parece que no pasa nada si lo dejamos para más adelante. Solo lo parece, claro, porque esta gestión a ritmo de tranvía de la Bahía -otro ejemplo- nos paraliza.

Habrá justificación, seguro. La falta de las partidas económicas, el desacuerdo entre administraciones… y también, a qué negarlo, un punto de dejadez. Hace meses que la rotonda de entrada a El Puerto, donde perdió la vida un hombre al empotrarse el camión en que viajaba, sigue en la misma situación que el día siguiente del accidente. La muralla, destrozada, las evidencias del siniestro, sin retirar, como un macabro homenaje o una advertencia. ¿A qué hay que esperar?