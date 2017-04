No sé cuántos años llevo escuchando que el primero de mayo está pasado de moda. Que salir a la calle a reivindicar el descontento social por los derechos robados no es una acción efectiva, que no sirve para nada, para menos que una moción de censura capitaneada por Podemos al Gobierno. Y resulta que estoy un poco harta de que me digan lo que sirve y no sirve, lo que es útil y lo que es inútil, lo que es responsable y lo que no es responsable. Con una reforma laboral aún en vigor que ha truncado más vidas que el mayor de los asesinos en serie, con el sistema democrático dinamitado, puesta ya más que en duda la separación de poderes y con una calculadora en mi mano a lo que no le sale la cuenta entre el dinero saqueado por los servidores públicos y el "vivimos por encima de nuestras posibilidades", cualquier fórmula que sirva para visibilizar nuestra tremenda tristeza y enfado es purita vanguardia.