Primero mayo descafeinado

Mucho se habla de lo necesaria que es la renovación de la política en nuestro país. Los ciudadanos alejados de la política. El pueblo va por delante de las decisiones de los políticos. Los partidos cada vez están mas alejados de la realidad de los ciudadanos y del país. Los políticos solo piensan en mantener sus privilegios. Estos, y más, son los numerosos comentarios que solemos escuchar en cualquier -antes se decía en cualquier barra del bar, ahora ya no- tertulia o conversación de amigos. Es el descontento existente por la mala situación política y del país en general.

Pero, sin embargo, poco o nada hablamos de los sindicatos. Solo cuando nos tocan las nóminas o sufrimos o leemos algún revés laboral, dígase pérdida de derechos, entonces sí nos acordamos de ellos. Pero la situación sindical no es mejor que la de los partidos, yo diría que incluso es peor. La indiferencia, el ya no hacen falta, no sirven para nada, son las mejores opiniones que se pueden escuchar de ellos. El progresivo debilitamiento de los sindicatos, ha propiciado el alejamiento de la clase trabajadora. Lo hemos podido comprobar este primero de mayo. La disminución de los manifestantes ha sido acompañada por las disminución de las coberturas mediáticas. Ya no es lo que era. Esos primeros de mayo tan reivindicativos, tan politizados, tan arraigados a los trabajadores, en busca de más y mejores derechos laborales. Era la fiesta del trabajo. Unos sindicatos que han sido los actores principales de tantos derechos como han conseguido la clase trabajadora.

Hoy, sin embargo, es muy difícil celebrar el día del trabajo. Quizás el día del desempleo. Cuántos derechos perdidos. Cuántos puestos de trabajo perdidos. Como perdidos han estado los sindicatos durante toda la crisis que ha sufrido el país y, de una manera más terrible, los trabajadores.

Y aquí no podemos hacer distinciones. Unos han perdido más que otros, pero todos los asalariados han perdido. Y mientras sucedía, y sucede, todos nos preguntábamos donde están los sindicatos. Y la sociedad se mueve al margen de ellos. Y al margen de los partidos. Y de esto se nutre el populismo, que se va colando en medio de una sociedad a la que le cuesta trabajo creer en algo. Hoy vemos a los pensionistas movilizarse por sus derechos al margen de las fuerzas políticas y sociales. Igual ocurre con los estudiantes. Y las mujeres, que buscan la necesaria y justa igualdad de salarios. Y todo esto ocurre sin reacción alguna por parte de los interesados. La baja afiliación política y sindical es un temible asunto para cualquier sociedad democrática, que no pueden vivir al margen de sus fuerzas políticas y sociales. Esto nada más que nos puede llevar a un populismo insolidario y peligroso. Los sindicatos no se han modernizado, no se han adaptados a las nuevas necesidades del mundo laboral. Siguen con sus estructuras anticuadas, caducas, que ya no sirven para resolver los problemas de los asalariados ni del mundo laboral. Existe en la actualidad una total desconfianza hacia los sindicatos. Es fácil escuchar que crean mas problemas que resuelven.