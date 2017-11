Preparando el cincuentenario

Precisamente fue este escribidor de la cosa cuando allá en el curso escolar 1993/94 siendo el director del IES "Isla de León" celebramos los veinticinco años de existencia del instituto. Fue una serie muy importante de actos que ocuparon casi todo el curso, en los que tanto las autoridades educativas como profesores y alumnos más allegados intervinieron en su desarrollo. Además de dejar publicado un interesante libro coordinado por el profesor Carlos Sánchez y con la importante colaboración del ya fallecido y muy recordado Miguel Vélez, y la intervención también muy importante del alumno Montiel de Arnáiz, en el que se recogen todos los eventos que tuvieron lugar y un variado apartado de colaboraciones de personajes muy cercanos al progreso de la vida escolar de este célebre y prestigioso centro educativo isleño. Sin olvidarnos de su antecedente en la enseñanza isleña como fue el Patronato municipal "Rafael Estrada", donde conocimos a don Alberto Agudo y luego primer director del "Isla de León" donde un bonito y elegante mosaico a la entrada del instituto lo conmemora.

Además me gustaría destacar de aquella ya pasada efemérides el acto que tuvo lugar al inicio de los actos conmemorativos Evocación en el XXV aniversario del Instituto Isla de León, pronunciado por nuestro querido amigo tan recordado Ignacio Bustamante Morejón, fallecido trágicamente -como sabe mi lector- no hace mucho tiempo. Que con las siguientes palabras Ignacio remataba aquel precioso discurso: "…estudiad con alegría, aprovechad el esfuerzo que se hace por una enseñanza mejor y, Dios quiera que dentro de otros veinticinco años nos veamos todos otra vez, en este instituto Isla de León". Y qué pena porque Dios no lo ha querido, digo yo.

Y ahora ya hemos comenzado a preparar el cincuentenario. Para ello, está formada un comisión responsable, integrada por una parte del actual equipo directivo; los dos últimos directores que fuimos; Ampa; anteriores profesores y actuales; y destacados antiguos alumnos. Con la importante misión de confeccionar un nuevo libro que recoja los actos a celebrar y las necesarias colaboraciones. Además de haber designado a la antigua alumna Laura Garófano como la evocadora o pregonera de este importante acontecimiento para nuestra Isla. Y, por supuesto, quedando todo reflejado en las redes sociales tan imprescindibles hoy en día. Y siempre bajo ese bonito e interesante lema y casi leyenda: "50 años haciendo Isla".

Un centro educativo que desde aquel octubre de 1969 ha enseñado y sigue siendo un elemento integrador y formador de tantos isleños hasta el presente.

Y ya para acabar le aviso a mi lector que el presente artículo será el primero de muchos que traten sobre el cincuentenario de este instituto isleño de mi alma.