Prensa libre

Si es mi cálamo libre, yo soy libre". Federico Sopranis (Inéditos de Misalito). Hay muchas razones por las que me gusta escribir en un periódico de provincias y concretamente en una edición local. Eso es lo que hago cada dos domingos en la edición chiclanera de Diario de Cádiz. La primera de ellas es que nadie me dice lo que tengo o no tengo que escribir. La segunda, que la prensa local puede sustraerse a las consignas del momento, porque sabe que a sus lectores les interesa más lo que va a suceder con las viviendas diseminadas y su regularización, o con la feria de su localidad, que lo que acaece en las altas esferas de la política.

En medios más pretenciosos y de mayor difusión se ve que no se disfruta de tal libertad. Por estas fechas unas periodistas de TVE denunciaban cómo se produce la manipulación informativa en una cadena que se supone que es de todos los españoles, y no del partido que ocupa el poder, el que, en vista de eso, la utiliza para sus propios intereses propagandísticos con una pasmosa desvergüenza.

Por lo que veo y me cuentan, con las televisiones regionales sucede más o menos lo mismo, pues la mayoría de los informativos de estas cadenas se orientan a la mayor gloria de quienes los controlan. Y es una lástima y, por añadidura, una torpeza, ya que la comunicación en proximidad posee unas potencialidades de todo orden que yo no desdeñaría. Su burdo aprovechamiento propagandístico las desacredita, porque es demasiado evidente y, en ocasiones, incluso obsceno. Estoy casi seguro de que unos medios de comunicación públicos críticos y objetivos prestigiarían mucho a las autoridades que los sostienen con nuestro dinero. Claro que aún sería mejor que esos medios fueran de verdad independientes, que es lo que ha intentado hace poco el Parlamento de España, sin que por el momento esas resoluciones se hayan puesto en práctica ni de lejos. Demasiados riesgos para los que ahora mandan o cortan un bacalao bastante putrefacto.

Pues resulta que la manipulación informativa, que es tanto como decir, la crisis de la libertad de prensa, alcanza también a la mayoría de los medios de comunicación privados. Ha llegado un momento en el que da lo mismo conectar una cadena de televisión, que otra, porque los titulares de todas son aproximadamente iguales. Semejante cosa ocurre con las cabeceras de los periódicos de difusión general.

En estas fechas y las más recientes asistimos al intento de canonización, o, al menos, de beatificación de Albert Rivera y "Ciudadanos", operación que se realiza mediante la exhibición de muy fiables encuestas realizadas por prestigiosas empresas del ramo. Previamente seguimos con perplejidad, si no con horror, cómo la Presidencia de la Comunidad de Madrid entraba en crisis, no por los numerosos casos de corrupción que afligen al PP, gobernante en ella hace décadas, sino por una falsificación académica y (ya el colmo) por el hurto de unas cremas de belleza ocurrido hace siete años y aireado por un periódico tan honesto y fiable como es el O.K. Diario del no menos honesto Eduardo Inda. Todo el paquete, visto en perspectiva, huele a pescadilla que se muerde la cola hasta dejarla hecha un guiñapo.

No olvidemos la omnipresencia de las cortinas de mugre presentes en titulares y primeras de nuestros muy plurales medios de comunicación. El más reciente es el de un crimen: el de "la manada", execrable sin duda alguna, y su inmediata secuela: la controvertida sentencia sobre el caso y el penoso voto particular de uno de los magistrados con la intervención extemporánea del Ministro. Otros procesos menores, como el pendiente de Ignacio Urdangarin y su colega de Noos, o los de Gurtel y afines, parecen palidecer frente a este otro, tan mediático. Por cierto, es preciso recordar quién o quiénes convierten en mediático un suceso (creo que "mediático" deriva de medios). El asunto es que tales despliegues informativos calan entre la ciudadanía hasta provocar grandes movimientos, no se sabe si de solidaridad o, más bien, de morbosidad y odio.

Previamente nos habían inundado con el cruel infanticidio del pobre niño Gabriel, igualmente execrable, pero elevado al esperpento en oleadas de sensiblería y exhibiciones de supuesta compasión, con un cardumen de pececitos prontos a colmar las redes de todos los pescadores de río revuelto.

Entre tanto, seguimos ostentando records de paro, la pobreza laboral se extiende y la precariedad en el empleo es la moda, con cifras crecientes de falsos autónomos, por ejemplo. Respecto al asunto de las pensiones, parecemos hallarnos ante una novela de intriga: no hay dinero; sí, pero no lo sabíamos, ¿a qué plazos alcanzará la eventual subida? ¿Qué relación existe entre el problemático aumento y el artículo 155? ¿Hasta dónde llegará el muy flexible Rivera en el apoyo de los PGE en caso de que ese artículo se vea afectado?

Total, que sigo más interesado en cómo solucionarán el Ayuntamiento y la Junta lo del Centro de Los Gallos.