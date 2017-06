Populismo rociero

Lamento que nuestra lideresa autonómica no haya sido catapultada por los militantes socialistas a nivel nacional. Ellos se lo pierden. No se podrán beneficiar de ese desarrollo portentoso que ha tenido lugar en Andalucía en estas más de tres décadas de gobierno socialista, y que nos ha llevado a estar en la última posición en casi todos los indicadores socioeconómicos. Pero la postverdad de la machacona publicidad goebbeliana de la Junta ha hechos creer a muchos que somos la referencia de las políticas de justicia social e igualdad. Vamos, el no va más.

Si Susana Díaz hubiera trasplantado las políticas desarrolladas en Andalucía a nivel estatal, todas las comunidades autónomas tendrían que multiplicar su número de parados para llegar a ese 26% que disfrutamos en Andalucía, y bajar el nivel educativo para equipararse al andaluz, en el furgón de cola desde hace años. Y se quedarán sin PER los pueblos de Navarra, Galicia, Valencia, Baleares…

Y se pierden el modelo de televisión pública de alto contenido cultural, ese Canal Sur plagado de fiestas locales, romerías, procesiones de Semana Santa, toros y programas que promocionan el estereotipo de pueblos anclados en el folclore; eso sí, donde todo el mundo es feliz y disfrutan de la máxima calidad de vida; la envidia del resto de España y de Europa. Y muchas, muchas noticias del buen hacer de la Junta y de su presidenta.

Es preocupante como con el tiempo ha ido bajando la talla política y cultural de los líderes. Es como si quedaran los que no sirven para otra cosa. Susana Díaz es el prototipo de política bregada, no en su actividad profesional o en la acción social, sino en las intrigas internas del aparato de su partido. ¿Dónde quedan esos políticos que escribían libros de pensamiento político, hablaban idiomas, tenían fuertes relaciones internacionales, o enardecían con su oratoria? No he escuchado ni un discurso de Díaz que diga nada que pueda hacer referencia a un nuevo modelo político nacional e internacional que supere la crisis de un capitalismo devorador de personas y recursos naturales. Ni una referencia a los retos ecológicos y solidarios. Sólo vacuas frases hechas, cargadas de lugares comunes, puro populismo rociero de quien más ataca al supuesto populismo de los demás.