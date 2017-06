Políticos honrados

¿voy de broma o estoy majareta?… Ni una cosa ni otra. Se ha generalizado que todos los políticos son unos mangantes, que en cuanto llegan al sitio, ponen la mano a diestro y siniestro para lucrarse, para enriquecerse. Y es un tremendo error, por mucha publicidad que originen los verdaderamente ladrones, que por supuesto los hay. Pero es injusto, tremendamente injusto, generalizar. Alibabás los hay en todas las profesiones, en todas, si bien es cierto que sólo puede robar el que está donde hay manteca, porque si no la hay, poco puede rapiñar. Y otra cosa es que mucha gente llega a creerse que el latrocinio es solamente endémico en la llamada derecha, quedando la izquierda más pura que el sol. No hay más que ver los casos que salen a flote en mayor o menor cuantía, porque esa es otra, que no es la cantidad la que intitula al menda, sino el hecho de robar. En realidad en todas partes cuecen habas. Ahí va un chiste en la red que expresa bien esta generalización. Llega a la ventanilla de la Secretaria de la Facultad a matricularse un chaval en Ciencias Políticas. Le dice el funcionario: "Coja usted ese sobre". A lo que el estudiante replica asombrado: "¿Ya?" Y le contestan: "No, hombre, son los impresos de matrícula".

La política es una actividad noble y hermosa. Trabajar para el bien público, poniendo en ello toda la ilusión, entrega y entusiasmo, es una tarea digna y encomiable. Y en mayor o menor grado, infinidad de hombres y mujeres en nuestra España lo hacen. Y la mayoría de las veces, sin alharacas, a la chita callando. Pero eso no tiene prensa, eso no canta. Cunde más el que se aprovecha de la ocasión y pone la mano directa o indirectamente. Conviene que los jóvenes y las jóvenes, que diría aquella, sepan que la política es hermosa y de las actividades más honrosas que se pueden tener.

P/D: Es necesario tener conciencia religiosa o ética. Un político me contaba, hablando del tema, que estando con su madre, una buena educadora, para ver su réplica y en broma puso una mañana encima de la mesa un billete. Alarmada le preguntó: "¿Qué es eso, hijo mío?". "Madre, lo he robado hoy en el Ayuntamiento", le dijo él. A lo que rápidamente ella le replicó: "Anda, ve ahora mismo, te confiesas y lo devuelves".