El arte de no escribir se aprende comprando libros infrascritos. Ah, mis meninas, qué juego dan. A mí me ha dado pena de la pena. El cese de Ana Lorenzo con apoyos locales y provinciales. Vales menos que el apoyo de un colega. Ayer apoyada por Irene de Mitilene y por Cavada decapitada, en apoyos, digo, y en abril, aguas gil, y si Susana se enfada, ni alcaldía ni nada. Pero a mí me apena que Ana, con una madre más de partido que de ínfulas, caiga en poder de algo tan tonto como una grabación de mingorances. La política suele ser cicatera, con una estructura vertical de cargos que no dejan pasar sino a quien los impone. Hasta la casta del que la critica es así.

Los políticos que son y han sido dejan torticerías para la fama. Edouard Drumont en 1895, afirmó que la tristeza entró en el mundo con el parlamentarismo, la cerveza alemana y Schopenhauer.

Aranguren cuestionó la libertad de los políticos de las libertades que han defenestrado a Ana Lorenzo. Pues en el fondo, decía el estimado profesor, ¿hay acaso un hombre menos libre que el demócrata? Está sometido -generalmente sin tener consciencia de ello-, a los tiránicos caprichos de mil poderes, no por anónimos menos absolutos: la opinión pública, la prensa, la televisión, los partidos políticos, los poderes económicos, las modas, las consignas, las guerras internas… Las redes sociales, las plataformas… añado.

Nos dejó muy clara las nociones de libertad individual que comparto, incluso con sus huídas en mesas redondas, sombras acompañantes, incluidas. Vivir del voto, ¿boto?, cuando en la Isla estuvo Felipe V, un rey al que tenían que coserle los pantalones puestos, que solo bebía agua caliente y que hizo del día noche y viceversa. La Isla es rara hasta para esto. Otro político que nos trajo a mal traer con las guerras europeas fue el cardenal Richelieu, que acabó su vida creyendo que era un caballo y relinchando alrededor de una mesa de billar. Noriega el dictador de Panamá es fama cierta que abusó del poder y del narcotráfico pero era santero y se protegía las partes íntimas con unos calzoncillos rojos para evitar los ojos del demonio.

Sir Winston Churchill, nos dejó escrito en sus Memorias esta lección de estrategia militar. "Cuando en un terreno virgen y despejado, no se ve al enemigo es que no está". Y don Torcuato Fernández Miranda, en 1972, en ABC, inventaba el trabalenguas típico ahora para no aclarar nada. Decía "estoy aquí como ministro y por lo tanto es obvio que no hablo a título de vicepresidente del Consejo Nacional ni en nombre del Consejo. Estoy como Ministro y tampoco hablo en nombre del Gobierno, aunque sí ciertamente desde él como miembro que soy del mismo. Hablo desde mi exclusiva responsabilidad. No caeré en la trampa de decir sí o no al asociacionismo político, porque de este modo no se esclarecería el tema. El tema está en ver si diciendo sí al asociacionismo político, se dice también sí o no, o no se dice sí, sino no, a los partidos políticos…" ¿? De aquellos polvos estas lodas. Por eso yo pasé frente a la tertulia de las Meninas el otro día y hubo una poemitizando con la Uniteida, afirmando que con ese libro pasaría a la máxima posteridad posible pues daba la clave para darle unidad al pueblo, al monarca y a la divinidad. Ah, con el melenón arrecogío como Santa María Egipciaca. Qué transimiento.