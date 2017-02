¡Pobre de él!

C aminaba por la Calle Bitácora y al llegar a la confluencia con la Avenida de la Bajamar me lo tropecé a bocajarro. Estaba triste, mutilado, semicubierto con una deshilachada loneta como perro moribundo. Lo miré. Nuestras miradas se cruzaron penosamente. Acusaba lacerantes úlceras en la piel de su casco y, quizás, soportaba con dolor la gangrena en sus cuadernas .

¡Ay de ti! ¡Quien te ha visto y quien te ve!, le dije. Él, en su melancolía, me comentó que aún recordaba las glorias pasadas. Me dijo que sus primeros recuerdos eran: mi Virgen del Carmen, que estuvo conmigo desde el primer día; el segundo, para el que fue mi gran patrón: "Pepe". Me manifestó que aún añoraba sus pretéritas vivencias. Me habló de la lóbrega niebla que tuvo que capear, a veces con miedo, en incruenta lucha. Evocaba el júbilo de aquellos de tierra adentro que viajaron en él por vez primera, al contemplar la belleza de ese manto azul de la Bahía bordado de salpicadas estrellitas plateadas. Los días de carnaval, o de corridas de toros, cuando llevaba con alegría a una gran masa de aficionados a gozar de su fiesta preferida. O cuando oía las serias conversaciones, o el silencio de los mozos destinados a la capital para cumplir la "extinguida mili" . Rememoraba, con pena, a aquella madre angustiada que trasladaba su hijo al hospital para que fuera tratado. A los que se desplazaban para cumplir con sus compromisos laborales. En fin, fluían por su memoria, con lágrimas, tantas cosas... Quise darle ánimo. ¡No te preocupes!, le dije. De nuevo se hablará de ti. De nuevo volverás a deleitarnos con la ronca sinfonía de tus tres pitadas. La luna llena, enamorada, volverá a dibujarte en las plateadas aguas del río. Tú no puedes morir. ¡Tú eres un símbolo!" ¡El Vaporcito del Puerto!". ¡Casi ná! Si se habla de ti allende nuestros mares… ¡Ánimo! Todo esto se lo decía como quien consuela a un moribundo en la fría sala de un hospital. ¡Aúpa! En su día, la hoy exalcaldesa y exalcalde, y otros políticos prometieron aplicarte los fármacos para que volvieras a ser lo que eras. Qué iluso eres, me dijo. Con gran sentimiento me fui distanciando sigilosamente embargado por una gran tristeza. No quise decirle adiós. Él exclamaba: ¡Me están dejando morir! Su lento y apenado eco se iba alejando, tristemente, poco a poco.¡ Me están dejando mo-rir-ir-ir-ir...!