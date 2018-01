Habíamos dejado su coche en mi casa y bajamos la cuesta de las Calesas hasta Plocia, en demanda de un buen restaurante donde Erika pudiera comprobar la alta calidad de nuestra gastronomía. Seguíamos hablando mientras dábamos cuenta de algunos frutos del mar regados con blanco de la tierra.

-Supongo que en Cádiz se cuida la cuestión turística. La ciudad merece la pena y su gastronomía sería causa suficiente para atraer a ese turismo gastronómico cada vez más importante.

-Sí, Erika, digamos que tenemos un enorme potencial turístico, incluida la gastronomía, pero no somos conscientes de su importancia, el caso es que nos movemos con muchísima lentitud.

-Tú vives en Praga y sabes cómo se hacen estas cosas y como se explotan al máximo los valores de una ciudad como las nuestras. No estoy comparando, cada una a su nivel. Fíjate, estamos en una calle, Plocia, que era el nombre de una importantísima familia gaditana, los Plocia, en la época de los romanos. Cádiz tiene más de tres mil años de historia, a ver si eso no es explotable turísticamente.

-Cultura, historia, gastronomía, playas, buenos hoteles…lo tenéis todo.

-Borra lo de los hoteles. Faltan plazas hoteleras, no hay ninguno de cinco estrellas. Varias empresas hoteleras que lo intentaron en Valcárcel, Casa del Almirante y otros, desistieron. No tenemos AVE con Madrid ni con ningún sitio, ni proyecto, la única autopista es de peaje…hoteles y comunicaciones son dos fallos considerables, pero hay más: personal con formación turística y conocimiento de idiomas, limpieza… las culpas están repartidas, entre la propia ciudadanía que no cuida su ciudad, la ensucia y destroza, las autoridades consintiéndolo y no poniendo suficiente empeño en hacer la ciudad atractiva al turismo, la industria turística no poniendo en valor tantísimos recursos ocultos.

-Pero España es una potencia turística de primerísimo orden.

-Sí, y Cádiz la ciudad de España con el índice de paro más alto. ¿Cuánta mano de obra cualificada tendría trabajo en esta ciudad si de verdad apostara en serio por ser una "potencia" turística?

-Te veo pesimista, Jaime

-No suelo serlo, pero es lo que hay, Erika. (Continuará)