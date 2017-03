Hoy ya forman parte de la modernidad del paisaje urbano. Aunque sigan cumpliendo su función de siempre, los mercados (denominación pija) se han convertido en toda una atracción para el visitante. La Plaza, como siempre se le ha llamado, debe ser la atracción comercial del centro de la ciudad.

Visitaba hace unos días la Plaza de una ciudad cercana a la nuestra. Me llevé una sorpresa. No la conocía. Moderna, luminosa, con sus puestos ordenados de una forma elegante, limpia, con su aparcamiento debajo de la misma de fácil acceso y nada caro. Lleno absoluto. Toda una renovación de lo que necesita el centro de una ciudad y lo que demandan los nuevos consumidores.

Los nuevos mercados son sitios atractivos donde los colores, la presentación, el olor a productos frescos te entran por los ojos. Son espacios de diseño en los que solo de verlos te invitan a visitarlos, como si entraras en los museos, catedrales, etc... Son lugares convertidos en atracción turística. En La Isla la Plaza siempre ha sido la del centro de la ciudad. Situada en un lugar privilegiado se ha ido quedando antigua, incómoda, con difícil aparcamiento, despoblada, lo que le ha dado un aspecto lúgubre que solo verla te invita a no comprar. La despoblación que sufre el centro de la ciudad también le ha perjudicado. Ya tuvo una transformación no hace tantos años. Pero como siempre pasa, las rehabilitaciones en esta ciudad se han hecho de una manera desordenada, sin futuro y esta especialmente inacabada. Se ha quedado antiguo en poco tiempo.

Recuerden que todo iba con un entorno de bares, calles peatonales entoldadas, comercios. En fin, lo de siempre. Todo de lo mejor y se queda lo peor. La Plaza, lleva pidiendo su rehabilitación mucho tiempo. Los comerciantes que quedan en la misma están sufriendo en sus ventas el mal estado de la misma. No estoy de acuerdo que en los mercados de alrededor los productos sean mejores y los precios mas asequibles. Para nada. Hay de todo.

La Plaza de nuestra ciudad vende también calidad y en muchos puestos bastante calidad. Lo que perjudica es el envoltorio, su estado, su distribución, los puestos cerrados que le dan una imagen de abandono. Ahora, el gobierno actual parece que ya tiene decidida su rehabilitación. Una rehabilitación que debe conseguir que el ciudadano isleño vuelva a creer en la Plaza. Esta se tiene que convertir en un centro comercial de productos frescos, de cercanía, de confianza que dinamice el centro de la ciudad, que esté relacionada con el entorno. Quiero decir que el entorno de la plaza, con sus bares, su gastronomía, sus cafés, debe ser parte del nuevo mercado. Todo forma parte del Mercado Central.

La rehabilitación debe forzar al ciudadano a entrar, mirar, gustarle lo que vea, sentirse cómodo dentro y, una vez conseguido esto, que le haga comprar. La Plaza debe recuperar la confianza del ciudadano. Pero también es necesario que los comerciantes hagan un esfuerzo para atraer público, para ganarse su confianza. La Plaza necesita a la ciudad pero ésta necesita a La plaza.