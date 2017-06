Planes eternos

Se acabó. Otra feria más, otra menos, según se mire. Cada vez pasan más rápidas, y cada vez llegan antes. La edad tiene ese curioso efecto: comprime el tiempo en nuestras mentes, de modo que los meses se suceden sin respiro y casi nos caemos en el año siguiente antes de haber digerido el que se acaba.

Fue esa elasticidad del tiempo la que me confundió. O eso creía. Leí sobre la necesidad de revisar el PGOU y me asaltaron dos preguntas sincronizadas: ¿ya?, ¿todavía? Cómo nos engaña la edad, pensé. Cómo me hace ver que hace siglos, pipiola del periodismo, escribía yo sobre la redacción del planeamiento urbanístico. Cómo me hace creer que fue antesdeayer cuando se aprobó el documento que ahora se revisa.

Luego resultó que no, que aquí la confusión la deben tener otros, porque esta vez las cuentas del calendario las había hecho bien. Todavía está coleando el mismo PGOU con el que me tocó llenar portadillas en mis años de aprendiz del oficio. Fueron doce años los que tardó en redactarse, así que me habría dado tiempo hasta de ganarme el Pulitzer si me lo hubiera propuesto, y si hubiera tenido paciencia, claro, de hacer un seguimiento fiel a todos y cada uno de sus avances y modificaciones.

Y sí, ya está en revisión, pese a que entró en vigor en el año 2013 y nos tendría que durar, según se esperaba, una docena de años.

La evolución de los municipios no siempre atiende a las previsiones y resulta conveniente que estos documentos tengan capacidad de adaptación, que sean vivos. Aquí, me temo, no hablamos eso. Más bien se trata de reconocer que en su día buscamos atajos, quisimos hacernos los longuis y al final ha venido la razón para imponerse y resulta que no teníamos todos los papeles en regla. Que el PGOU estaba, sí, pero no entero. Que le faltaba una evaluación ambiental sin la que el plan pierde validez y que, eso sí, ya que nos ponemos a revisarlo, vamos a aprovechar para enmendar las alegres previsiones que se hicieron sobre población e inversiones cuando vivíamos en otra época. Tan eterno se está haciendo este PGOU, que nos ha dado tiempo a cambiar dos veces de ciclo económico.