La escultura que más me conmueve es la Piedad de Miguel Ángel. Sobrecoge su calma ante la muerte injusta. Es tan derrochadora de emociones que siempre que pasa algo amargo, la recuerdo. Madre Mansa. Podría el escultor haber reflejado el sufrimiento, el desconsuelo, el desaliento. Prefirió reflejar la piedad.

Piedad ante la respuesta mansa. Como en la escultura, cuando algo se rompe en nuestra vida, desaparece la capacidad de reacción. La ocupa el dolor acumulado.

Piedad. Respeto ante el dolor de las madres. Esas nuevas dolorosas que no les oirán más. ¿Qué sentirá la madre de Ignacio ese día de la semana que la llamaba?

Pidamos por los familiares y amigos de Ignacio Echeverría que murió por salvar a una mujer inocente. Pero no olvidemos hacerlo por las otras víctimas que cada día mueren en los países árabes y que nunca querrían que se dieran estas situaciones. Caer en el odio extensivo no hace honor a nuestro joven héroe. Si odiamos, haremos inútil su muerte y habrán ganado los asesinos.

Podemos exigir que se cumpla la ley, que aumenten las dotaciones para los cuerpos de seguridad del Estado. Debemos asegurarnos que se fomentan la paz y el respeto a la libertad de pensamiento desde la educación, desde cada aula del país.

No sembremos odios que los hijos oyen, generalizan y una vez que está sembrado, -puro combustible-, solo necesita la cerilla que encienda la mecha. ¿Cómo si no, explicar que tres malvados acuchillen a una mujer que no les ha hecho ningún daño? Yo se los digo: Desde pequeños, les incrustaron la semilla del odio.

Nuestro papa Francisco, se pregunta si las guerras responden a una ideología o si tras ellas, lo que hay es el mantenimiento de un lucrativo negocio, de una guerra comercial: "Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas…"

Solo la piedad nos salvará de matarnos unos a otros. Si valoramos la valentía y la entrega de este hombre joven, lo demostraremos fomentando sus ideas de amor a la humanidad.

Imitemos a héroes como Ignacio. Jamás a sus verdugos.