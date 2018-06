Lo siento, pero no me resisto a contarle la que he tenido ayer. ¡Desaparecía Telebragueta! Todo su elenco arcangélico, haciendo gala, una vez más, de sus convicciones morales, en un arranque de dignidad y arrepentidos de haber esparcido estiércol, ha renunciado a sus programas, base y sustento propios y de toda la programación de la cadena hundiéndola en la miseria. Desengáñese, la dignidad y el respeto a uno mismo tiene esos desenlaces.

Esto fue lo que soñé. Ahora estoy intentando soñar con la decencia y la honradez de todos los que se dedican al mamoneo; pero cuesta, ¡vaya si cuesta! Las pesadillas que se sueñan cuando se duerme son inevitables, pero las que se viven estando despiertos, o sea, las que nos dejan temblando todos los días, esas… bueno, esas vienen a demostrar que, como mucho, somos productos de usar y tirar, consecuencia lógica del poco respeto que se nos profesa como ciudadanos.

A estas alturas podemos decir que tenemos un nuevo fantasmón político: Rajoy, uno más en el coro de los que lo han precedido: González, Aznar, ¡¡Zapatero!!… todos eméritos, ciegos, sordos y desmemoriados, con los riñones bien cubiertos y dedicados a conceder bendiciones Urbi et Orbi, aunque de las antiguas, cuando los Papas eran infalibles, sarcasmo que hoy se traduce como "hombres de Estado" que, si de verdad lo fueran, hace tiempo habrían alzado sus voces para detener la sangría que sus herederos ha provocado, con menos talento, con más saña, lloviendo como llueve sobre mojado.

¡Pedro I el Breve ya es Presidente! El que la sigue la consigue. Lo que no he visto aún es que las televisiones y las radios emitan música sacra como cuando había que guardar luto riguroso. Sí, estamos en otros tiempos pero para seguir en la pantomima, al menos las teles, para no perder del todo sus frivolidades, debería estar emitiendo dibujos de "Bugs Bunny" y "El Coyote y el Correcaminos", en horario para adultos, naturalmente, los niños no pueden estar expuestos a tanta violencia; los niños aunque en España haya muchísimos en el umbral de la pobreza, deben ser preservados de toda agresividad, no vaya ser que, de mayores se hagan soberanistas, nacionalistas, podemitas o cosas peores, lo cual no deja de ser el resultado del desconocimiento, y éste la base de la manipulación que se sufre cuando, como en el caso que nos ocupa, puede llega a ser Presidente un muchacho que habla al dictado y al que se le nota que no cree en nada de lo que dice.

Pero ¿y Aznar el Prepotente, cómo anda callado ante lo que él mismo consintió? No digamos nada de González-Gal o de Zapatero-Memoria Histórica, mamporrero de Maduro. Lo cierto es que ya no tenemos ni el alivio de irnos de vacaciones; el turismo está vetado o penalizado con la barrera de los idiomas y una ecotasa, como en Mallorca, que aparte de tener que sacar número como para el especialista de riñón, se exige, aparte del catalán, no llevar bermudas, ni patitos de goma para los nenes, y terminantemente prohibido el uso cremas solares foráneas porque para eso está la autóctona sobrasada. Y eso es todo.

¡Virgencita, virgencita…!