Perros sí, cacas no

Si no me llega a pasar no lo podría haber escrito. Días pasados le recriminé a dos personas, con al menos aparentemente buena presencia y se entiende buena educación, que sus canes se habían hecho "caquitas" en la calle y no se habían parado a recogerlas, y esto en zonas céntricas, como esquina calle Luna y Misericordia y el nuevo paseo al lado del río, y a una hora punta, a las 11:00 y 13:30, respectivamente. Pues bien, recibí por respuesta el "vete al carajo" de la señora y "te voy a regalar una gorra de guardián de los perros, listo", por parte del señor al que por cierto acompañaban sus hijos recién salidos del colegio de Las Esclavas, todo un ejemplo de educación paterno-filial.

El Puerto de Santa María cuenta con un censo oficial de 23.000 canes, o sea "con papeles". Si a esto le añadimos los que no cuentan con papel alguno, pues háganse un cálculo del numero de canes dispuestos a defecar y orinar en nuestras calles. Yo pienso, porque lo he visto y comprobado, que una gran mayoría llevan las herramientas adecuadas para recoger las "caquitas" de sus canes pero no así los orines.

Para combatir estos bien valdrían que cada propietario de can que salga a la calle a pasear, lo haga portando una botellita, de esas de plástico de agua mineral, llenas de agua y un detergente, aunque lo mejor sería zotal, y cada vez que su perrito orine bastaría con un chorrito de nuestra botellita para combatir los perniciosos efectos de la orina sobre la pared, la farola, la rueda de un coche, la raíz de un árbol y así un largo etcétera donde el perro haya decidido hacer "pipí".

O se conciencian nuestros paisanos de que su can no puede defecar en medio de la calle y dejar allí el regalito de recuerdo, o nuestra ciudad se convertirá en un estercolero todavía mayor que el que es en la actualidad, por la caquitas de los canes que no son los culpables sino los incívicos y desaprensivos propietarios a los que no les da la gana de cumplir con los valores que precisa una buena ciudadanía.

Señoras y señores desaprensivos, así no se puede seguir ni un día mas. La ciudad y el resto de ciudadanos os lo pedimos.