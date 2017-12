Pérdida y encuentro

Hoy es 27 de diciembre. Llueve. Toda la noche ha llovido sin parar y el cielo está blanco como se espera de estas mañanas de invierno. Una llamada me avisa de la muerte de Pepa y se me encoge el corazón. Ya lo esperábamos pero eso no quita que llore por ello.

Pepa es… era una amiga maestra jubilada casi como yo, con tres hijos independientes y la casa llena de nietos en vacaciones, como yo. La enfermedad la acaba por vencer. Sé que ya no quería visitas de amigos ni familiares. No quería que la recordaran sufriendo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene este sinsentido que es morir?

Si no tuviéramos un poco de fe nos volveríamos locos. No encuentro palabras para tratar de consolar la pena de su esposo o de sus hijos. ¿Cómo calmar un volcán con un puñado de arena? Lo único que puedo decirles es que espero que palpen el amor de Dios en las vivencias entrañables que tenían de ella. Que permanezca entre los suyos la esperanza y la fe que nunca perdió. Que la recuerden sonriendo, ya que ese era su afán y que cuando sean capaces de hablar de ella a los pequeños de la casa, lo hagan contando lo bien que nadaba, lo buena lectora que era, y lo mejor: la cantidad de amistades a las que supo dar cobijo.

Valoraba como nadie el esfuerzo de tanto "artista" que formaban parte de su entorno. Era la primera en acompañarlos en sus exposiciones de pintura, escultura o presentaciones de libros. Siempre elogiando, siempre sonriendo. Le gustaba pasar desapercibida… como la brisa que nunca ves pero que agradeces y necesitas en los días de calima.

Creo poder decir sin margen de error que era una mujer valiosa, un ama de casa ejemplar, una buena madre y me consta que adoraba a sus nietos. He comprobado que era muy amiga de sus amigos y que la discreción y el respeto eran una constante en su vida. Jamás le oí un pensamiento negativo sobre algo o alguien.

No hay consuelo ante la pérdida de los que queremos. Si acaso, creer que a una dama así, Dios ya hace horas que la abraza.