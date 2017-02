Peor todavía

En este mundo del Carnaval de Cádiz hay personajes de todo tipo y pelaje. Hay obreros, señoritos, canijos, zampabollos, analfabetos y dicen que hasta profesores universitarios.

Pero creo que la clasificación más importante de este mundillo carnavalesco podría ser la siguiente: Por un lado, los que forman parte de las agrupaciones; autores, músicos y componentes. Por otro lado, los que giran alrededor de las agrupaciones. Los entendidos.

Este último grupo es el más interesante. Esta formado por aficionados al Carnaval que no sirven para concursar en el Falla, pero que no quieren abandonar la primera fila carnavalesca. Este grupo de carnavaleros, muy aficionados ellos, no tiene más remedio que dedicarse a formar parte de los innumerables jurados que existen en el Concurso, a medrar por las sociedades de autores, por los antifaces de oro, o por la Fundación del Carnaval. Gente que manda pero que no concursa. Gente entendida que, como usted se despiste, le larga un discurso sobre el tres por cuatro o sobre la falseta de un tango.

A este último grupo pertenecen los que están empeñados en que el Carnaval de Cádiz sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, o los que creen que el Museo del Carnaval es una necesidad urgentísima para la ciudad. Son, en definitiva, los intelectuales del Carnaval.

Los carnavaleros son inaguantables. Pero los intelectuales del Carnaval son todavía más inaguantables.