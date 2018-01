Pedro y el lobo

Se veía venir y llegó. Avisaba Álvaro Cervera que, de seguir en esa línea, se estaba más cerca de dejar de sumar que de seguir haciéndolo y… bingo. El entrenador dejó claro lo que es este Cádiz, pelea y lucha dijo, y cuando falta eso no se puede pretender ganar con otras cosas. Amén. Al Cádiz de esta temporada se le pueden exigir pocas cosas (estando donde está y siendo el objetivo la permanencia) lo que no significa que no se le pueda exigir ninguna. Y lo mínimo a exigir es que se ponga el alma en cada partido. Y luego decidirá la suerte, el saber hacer o la técnica, pero si el señor que manda en el vestuario dice que ante el Alcorcón ni se estuvo y nos faltó de todo, algo falla. Y lo peor es que llueve sobre mojado, cuando se venía avisando de que algo así podía pasar. No, ni me estoy cebando con los jugadores ni los estoy poniendo a parir. Lo que me preocupa es que pese a varias llamadas al orden por parte del jefe se caiga en los errores que se pronosticaban. Los palos o las derrotas de repente, cuando todo iba bien, son extrañas. Las crónicas de una muerte anunciada tienen menos excusa. Siempre me ha sorprendido la capacidad de los futbolistas de reconocer que no se está bien tras una derrota o una mala racha. Nunca he visto a nadie con propósito de enmienda antes de que llegue el fallo. Pero oye, si esto sirve para ponerse las pilas, pues bienvenido sea. Gracias a dios teníamos licencia para pinchar sin descolgarnos, pero los demás de arriba aprietan que da gusto y sería una pena salir de ahí arriba por exceso de confianza o Síndrome de las Alturas, que te hace creer que cuando estás arriba todo va a ser eterno sin esforzarse para que continúe siendo así. El objetivo inicial ya está cubierto, virtualmente, pero el otro se nos antoja tan apetecible y seductor que ya casi nos parece obligatorio. Y sería triste perderlo por desgana, desidia o falta de concentración en momentos puntuales. Ojo, que no lo digo yo. Lo dice el que manda en el equipo, el que ve el día a día de los entrenamientos y el que conoce a sus hombres mejor que ninguno de nosotros. El entrenador viene avisando desde hace tiempo de que hace falta más concentración en el campo. Se han salvado dos partidos en casa con los rivales haciendo seguramente el mejor partido fuera de sus estadios. Y la victoria es bonita, pero tapa errores. Y es de sabios saber reconocer los fallos hasta en los momentos de euforia. Cervera lo hace.

Si finalmente no se asciende no va a pasar nada. Como no pasó la temporada pasada. Se peleó, se luchó y se intentó hasta el final, pero no pudo ser. Pero que no nos pueda el conformismo y la prepotencia de vernos arriba. El grande solo es grande cuando llega arriba y sabe que si se acomoda deja de serlo. El que sabe que la pelea es día a día y que mañana nadie se acuerda del ayer. Esto no es ningún tirón de orejas a la plantilla, solo una reflexión que creo necesaria. El equipo merece un 9 sobre 10. Pero hay que ponerse las pilas, que el calendario es duro.