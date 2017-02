Patatufos holísticos

Siete de la mañana. Tertulia en su esplendor aunque falta Juan Carlos Carrillo con su Google aseverador y resuelve-polémicas. Alguien empieza con los nombres, esos nombres que parecen venganza antes que distinción. Es José Acosta Martínez con un recorte donde se lee Asclepíades. Comentamos todos, Benito Rodríguez también, que ese nombre es griego, Asclepios, dios de la medicina, y el de un médico griego llamado Asclepíades Farmacón, cómo para no ser médico, oé, que dicen allí.

Alguien aporta la palabra galimatías. La palabra galimatías que es rara en sí misma significa algo como jeroglífico más liado que un cable en la India, y que Carlos busca y en el diccionario académico deviene de "según Mateo" en griego, porque así comienza su evangelio. ¿? Aunque a mí me guste más ballimathia, según la etimología de San Isidoro de Sevilla, significaba inhonestae cantationes, que es tan claro que no necesita traducción. En estos lares estamos, ya hablando de lo enrevesado de todo, cuando digo que el imposible más posible es la autopsia, que es autos, por uno mismo y opsis, vista, es decir mirarse a sí mismo, lo que muerto es imposible.

Pareces un político, cojones. ¿Político? Me corta el rollo. Termino el café. Me despido, salgo. Casi a mi lado, "un iracundo lanza terribles anatemas contra todo". Mi ánimo baja unos enteros. Entro otra vez y ojeo la prensa. Escritores y articulistas que hablan de políticos y políticas como si no hubiese nada más en el universo de la tinta. "Contemplo los mismos discursos de ayer, de anteayer, de siempre". Ellos que deberían ser de verdad, "conductores de almas hacia un ideal".

Suelto el periódico y me marcho, pensando que desde hace largo tiempo han cesado de tener la menor relación con el progreso social.

Llego al despacho. Y asumo que "lo que yo no podría contar es el desdén callado que me inspiran ciertas gentes, altas y bajas, de la política y de la literatura".

Me pongo tan triste que leo mi viñeta de los patatufos, pirata caribeño en comic, del año de mi nacimiento. Que al menos ellos no mentían y eran protagonistas de un cuento infantil. Pero no puedo dejar de pensar en lo pensado. ¿Esto es evolución? ¿social?. Creo, firmemente que el mono desciende del hombre.

Pd: Las frases entrecomilladas señalan opiniones de José Martínez Ruiz, Azorín, del que se celebra el centenario de su nacimiento. Desgraciadamente, tan actual.