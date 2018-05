Se anuncian como una asociación sin ánimo de lucro. En su página de presentación aclaran que les mueve el amor por los animales abandonados a los que alimentan, protegen, vacunan y sobre todo, realojan.

Muy importante: apuestan por el sacrificio cero.

Patas Protectora de El Puerto tiene la concesión municipal del servicio de recogida de animales abandonados de nuestra ciudad.

El servicio cuenta con varias jaulas alquiladas en una residencia privada que no reúne los requisitos para dar protección real a los animales. Son muy pocos los habitáculos y esto trae saturación traducida en estrés o peleas de los perros. Tampoco hay zonas adecuadas de aislamiento para animales enfermos o áreas para los cachorros, lo que dificulta el cuidado de estas criaturas hasta poder conseguirles un nuevo hogar.

¿Se puede abandonar a un animal a su suerte? Desgraciadamente hay personas que renuncian a sus animales de compañía. No entro a juzgar porque pueden existir razones para "deshacerse" de un animal pero, hasta para ese abandono, necesitamos contar con un lugar concreto que no les suponga peligro. A menudo son causa desencadenante del abandono las camadas no deseadas que podrían evitarse a través de la esterilización.

Cuando vemos por las carreteras deambulando a perros perdidos, abandonados y agotados, se nos encoge el corazón, temiendo que los puedan atropellar. Otro problema es la excesiva atención a los caprichos pasajeros de los niños: les compran cachorros juguetones y olvidan que los animales crecen y necesitarán cuidados y tiempo.

Considero positivo haber cuidado animales en mi casa. De alguna manera nos despertaron sentimientos de protección: pájaros que caían de los nidos hasta que volaban, rescates de gatos de la basura y perros perdidos sin microchip. Creo que cuidar mascotas presupone repartir obligaciones, disfrutar con sus juegos y aceptar la "pérdida" que supone dejarlos volar o verlos envejecer y morir. Esa tristeza se consuela si recibieron nuestro cariño y ayuda a los pequeños a comprender y asumir el ciclo de la vida.

Ojalá exista más responsabilidad a la hora de tener mascotas y aumenten las adopciones pues su voluntariado hace una labor generosa y necesaria para la ciudad.