Partido a partido se hace el camino

Como suele decir Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, hay que ir partido a partido, que la Liga es tan dura como larga y es conveniente aplicarse esta regla. Quiero con ello recomendar a Álvaro Cervera que aplique esta filosofía en el Cádiz Club de Fútbol. El primer paso para iniciar la escala hacia los 50 puntos exigidos para entrar en zona de 'play-off' se ha dado el pasado fin de semana en el Nuevo Arcángel, donde antes del primer minuto ya ganaba por cero/uno, para terminar la primera parte con un contundente cero/dos. A partir de aquí todo fue como coser y cantar, pues el Córdoba no acortó distancia hasta el tiempo extra. Claro que para que se diera un resultado positivo tuvo que mediar el portero Alberto Cifuentes, que fue el héroe del partido, según la crónica de Jesús Jaques Nuche para este Diario Ya lo dije en las vísperas: el guardameta cadista puede ser clave en el resultado final, y lo fue. Y es que la base de un equipo empieza por disponer de una retaguardia sólida, eficaz, contundente, sin apenas fisuras. Tan es así que no se echó en falta el concurso de Aridane, hoy en Osasuna. Para el cadismo el debut de su equipo en la Liga 1|2|3 invita a la ilusión de una campaña solvente; vamos que no se van a pasar apuros para mantener la categoría, que es lo mínimo que puede exigirse al equipo del Carranza… aunque lo verdaderamente importante es situarse en posiciones de ascenso, que es con lo que sueñan los seguidores amarillos. Y en esas debe estarse. Ir partido a partido y, si puede ser, sumando de tres en tres. Ya sé que ésta es una misión casi imposible, pero por intentarlo que no quede. La empresa es complicada, pero si atrás hay firmeza, en el cetro del campo músculo y cerebro, y delante acierto rematador la empresa resultará menor gravosa. Quiero pensar que podemos fiarnos de este Cádiz, que debe mantener las espadas en todo lo alto para superar a la Agrupación Deportiva Alcorcón, rival en Carranza el domingo que viene.