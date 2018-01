Quiero ser mediador entre los que quieren demoler la Aduana y los que desean preservarla de la picota. Como tengo amigos en las dos partes y además tengo a Cádiz ciudad como mía, mía, ofrezco un pacto. Consiste que en vez de derribar el edificio de la Aduana, se derribe el macizo bloque de Adif. Estaciono mi coche en el aparcamiento Cuesta de las Calesas y miro el conjunto. Son cuatro elementos, la Aduana, la estación antigua, el paralelepípedo de Adif y la estación nueva. Solo desentona Adif, horrible mamotreto gris metálico que rompe la altura y el color ocre, calamocha, almagre de los otros tres.

En un enclave tan sugestivo, las murallas, Puerta Tierra, Santo Domingo, la Fábrica de tabaco y el puerto, chirría este bloque esotérico (con esa segunda acepción). Yo no sé, y me lo pregunto muchas veces, por qué tan ilustres y eruditos gaditanos no se han dado cuenta de que eso sí que estorba en este rincón gaditano. A lo mejor, y más barato, basta con desmocharlo y pintarlo de colorao. Ya sé que algunos me pueden tachar de historicista, de ello si lo fuera me honro, porque creo que se deben respetar los enclaves histórico- artísticos. Lo he visto en media Europa y además es que lo pide el respeto, la lógica, el sentido común y el buen gusto.

A lo mejor la propuesta aligere esos quince millones de euros, que según dicen valdría el proyectado derribo de la Aduana. A lo mejor ¡quién sabe! he dado en la tecla y consigo poner de acuerdo a ambas partes. Le podríamos llamar el Pacto de las Calesas y quedaría en la ciudad como germen para que en el futuro se respete a nuestro Cádiz en su más pura esencia.

Hace poco estuve en el puerto de Tarifa. Allí hay una modélica y moderna estación marítima, limpia, pulcra, acogedora, que es en sí misma una buena entrada y salida de Europa hacia África. Pero contemplo adjunto y mal adjunto el castillo de Guzmán, verdadero y emblemático sitio histórico y monumental gaditano y da pena lo descuidado y abandonado que está. ¡Qué mal han compaginado ambos conjuntos! ¿Dónde está Cultura? Precisamente eso, a la entrada y salida de Europa ¡como ejemplo!

P/D Si estáis de acuerdo con el Pacto de las Calesas, invito en la firma a una copa de vino en el Chato.