Ahora que nos toca de cerca quiero redundar que defraudar dinero público es un robo a todos y cada uno de los ciudadanos. La ingeniería fiscal usada por los grandes deportistas y empresarios y las estructuras financieras opacas buscan birlar sus responsabilidades económicas con la Hacienda Pública, esa que luego nos sirve para gestionar nuestros servicios públicos.

El paseíllo por los juzgados de jugadores de fútbol de primer nivel se ha convertido en una especie de pasarela cool. Casi no hay futbolista de moda que no haya acordado con la Fiscalía o la Agencia Tributaria un desembolso millonario porque le han pillao intentando estafar al erario público. Si no te cogen... pues eso que te llevas (con eso me refiero a unos cuantos millones de euros).

Me enervan las catetadas de algunos conciudadanos que han defendido que a tal o cual 'estrella' deberíamos perdonarle las deudas antes que se vayan al extranjero. Los impresentables defraudadores imitan a las grandes compañías de nuestro país que negocian los impagos multimillonarios con el chantaje de llevarse las inversiones a otro lugar. Hace falta tanta transparencia.

En fin, que ahora el grano nos ha salido muy cerca. Con la detención de Quique Pina investigado por blanqueo llega la incertidumbre a la casa amarilla. Por muy bien que le haga Pina al Cádiz, si la justicia determina que es otro delincuente económico más, no hay justificación que valga desde aquí. Reconozco que es pronto para hacer conjeturas y el consejero aún no ha tenido tiempo de defenderse, para lo que tiene todo el derecho y estaremos encantados de escuchar sus explicaciones.

Pero si tiene que pagar, que pague. Si debe explicar las transferencias opacas, la blancura de sus billetes o la transparencia de sus cuentas, dejémosle hacer. Nada de mirar para otro lado porque convenga tenerlo contento. Los impuestos son cosa de todos.