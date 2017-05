Doña Frasquita, la patrona de la Pensión Triana está al loro de todo lo que se escucha y se menea por el Barrio Alto y alrededores. En la radio antigua que tiene instalada en la recepción de la Pensión, ha escuchado algo de una concejal de la Isla de León que ha dimitido de su cargo -cosa que le ha extrañado mucho porque aquí no dimite ni el tato aunque lo saquen a hombro-, por recomendar a una familia a punto de ser desahuciada okupar ilegalmente una vivienda propiedad de una entidad bancaria -de la que llegó incluso a facilitar los datos-.

"Cuando un servidor público se equivoca, debe dimitir", afirmó la edil al anunciar su marcha a los medios de comunicación. "Yo me he equivocado. Lo he reconocido desde el primer momento y creo que no debo continuar en el Ayuntamiento". Y según parece aquí acabó la historia.

Peeeeero -siempre hay un pero que salta cuando menos te lo esperas-, resulta que aunque Doña Frasquita reconoce estar algo "teniente" de los dos oídos, dice que le parece haber escuchado supuestamente que por aquí por El Puerto hay gente que se está dedicando también a instruir a posibles okupas de la misma forma y manera que la edil isleña dimitida.

Yo le he dicho que eso son tonterías que dice la gente para malmeter. Que aquí por encima de todas las cosas prima la educación y las buenas formas por parte de todos y cada uno de nuestros servidores públicos. Que en nuestro pueblo el respeto a los trabajadores, a los conciudadanos y a las normas establecidas democráticamente por todos se lleva a rajatabla y con un cuidado exquisito, sobre todo cumpliendo y haciendo cumplir los deberes contenidos en la Constitución que nos ampara, y con más esmero si cabe los acuerdos municipales.

¡Que aquí no hay ningún 'pepe' que tenga narices de hacer nada de eso, caramba! Ni mano que bambolee cuna alguna. Que eso de insultar y de incitar a okupar viviendas lo ha debido de escuchar en la radio catalana rac1 por el internet ese que le ha puesto su nieto el Jordi. En esta ocasión me da a mí que se ha colau con la sordera la buena de Doña Frasquita.

Vamos, que me la voy a llevar mañana mismo a la consulta de Casimiro.