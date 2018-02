Objetivo a la vista

No hay nada de malo en ilusionarse con un objetivo ambicioso, con desear por encima de lo que dicta la razón. El cadismo sueña con volver a la elite del fútbol nacional, a codearse con los grandes, a repartirse una millonada en derechos televisivos. Durante buena parte de la temporada el equipo amarillo ha estado en puestos de ascenso directo, sin embargo, las dos últimas jornadas le han sacado de ese Olimpo reservado a los todopoderosos. No hay nada malo en enfadarse cuando se es incapaz de vencer al Lorca, de marcarle un gol a uno de los equipos más débiles de la categoría en 180 minutos. Pero, ojo, no perdamos de vista algo muy importante: el Cádiz está realizando una campaña muy por encima de sus posibilidades, jugando sin un delantero centro que te garantice 20 goles, perdiendo a Josemari, una pieza clave para Cervera, y basando todo su potencial ofensivo en sus dos extremos, cada vez más conocidos y vigilados por los contrarios.

El Cádiz está a un paso de conseguir la salvación, y eso hay que celebrarlo atendiendo a la historia de un club que hace mucho dejó de ser aquel submarino amarillo que apelaba a milagros anuales para mantenerse entre la aristocracia. El Cádiz juega a lo que sabe, a apretar los dientes, a presionar, y a correr, a correr todo lo que se pueda, y cuando no le dejan, cuando le ponen cinco defensas, lo pasa mal. Ante el Lorca falló ocasiones claras y lo pagó. Es lo normal. Si un equipo al que le cuesta un mundo marcar manda al limbo tres mano a mano con el meta rival el empate a nada es lo lógico.

Dicho todo esto, hay que tener en cuenta que los futbolistas no son máquinas, que a algunos les puede afectar todo lo que está pasando con Quique Pina, que son profesionales, pero que tienen sus propios problemas, y que no siempre las cosas tienen que salir a la perfección. El Cádiz está cuarto de Segunda, no se acaba el mundo. ¿Quién nos lo iba a decir hace dos años?