Abrir un nuevo año es como estrenar un libro en blanco en donde ir anotando la vida que vamos viviendo. Partido a partido es una expresión que hemos adoptado los atléticos para contar nuestras gestas con Cholo Simeone de míster. Se puede aplicar a todo. Partido a partido es año a año, mes a mes, día a día. Y nombre a nombre. Que es lo que yo pretendo hacer ahora, dar los nombres propios de convecinos que destacan en medio de todas las dificultades y adversidades. Algunos son para estudiar, del fenómeno que representan. El orden no importa pero como hay que empezar por alguno lo hago por Lolo Picardo, que ha heredado con sus hermanos y primo la Venta de Vargas. Y le ha dado un impulso sin desmayo, en los tiempos difíciles que vivimos. Haciéndola emerger, poniéndola en todos los circuitos de la gastronomía y el flamenco. Las páginas de los diarios y las imágenes de las televisiones del año que se fue están llenas de lo que digo. Se trata en todos los casos de una verdadera relación afectiva, que es lo que ha logrado también Elvira Lourerio y su hijo Jesús con su La Gallega. En sus días de lleno absoluto todos los clientes se ayudan a convivir y no es raro que te pregunte la gente de afuera cómo llegar, o si se puede "reservar", cosa prácticamente imposible, el reservar digo. Que es lo que sucede muy cerca de La Gallega, en la plaza de la Pastora, que es uno de los barrios con más sabor de nuestra ciudad. Allí está El Naca, como es sabido. Un bar de comidas de toda la vida pero que su actual responsable lo ha puesto, con la ayuda de su madre, una mujer de mérito extraordinario también, en la cima de la Isla. ¿El secreto? No es sólo la terraza de los días de sol o las noches del verano, tan sensuales y que invitan a la reunión y la amistad, es una gastronomía familiar sana y sabrosa, y una simpatía y amabilidad del servicio fuera de lo común. Que es también, junto al sabrosísimo pescado de la bahía y un entorno único lo que ofrece Bartolo en su taberna antigua de La Casería, el verdadero gran fenómeno de la gastronomía en San Fernando. Si por la bajamar con los verdines al sol o la pleamar con un oleaje dulce acariciando los cimientos de la Taberna del Titi, a todos nos gusta ir al Bartolo y disfrutar de sus chocos a la plancha y del aire que se respira de la abierta bahía de los mitos. Rodeados deberíamos de estar de sitios como este maravilloso de Bartolo, para que todos se allegaran a La Isla. De cualquier modo no tengo espacio para reseñar los otros muchos que dan a la ciudad su sabor y su sello, como los churros con café en el 44, la manzanilla en rama de La Gran Vía y otros lugares de la geografía emocional de una ciudad que espera la llegada del tranvía para mostrar lo mejor de sí misma y su deseo de crecer y ser un lugar inevitable de las mejores formas de vivir. En el año que acaba de comenzar.