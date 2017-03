Ninguneo y teatro

Este artículo que mi querido y fidedigno lector tiene delante, podría ser la segunda parte o continuación del que publiqué el pasado lunes en las páginas de mi Isla. Esta vez, que me toca escribir para esta acogedora Chiclana, contaré algo más de lo mismo aunque los protagonistas sean otros.

Si en aquel fue la imagen -lo que más me ocupaba-, hoy trataré sobre algo menos consustancial pero más volátil, tan de moda y tan fastidioso, molesto e irritante como es el significado de un verbo muy en boga como es `ningunear´. Que, según nuestro diccionario del español, lo califica como "no hacer caso, no tomar en consideración o menosprecio". Verbo que no es la primera vez al que hago referencia en estos persistentes artículos a los que dedico gran parte de mi existencia.

Y todo ha sido porque en esa fotografía del Pedrito Sánchez, alias "el guaperas", que publicó hace un par de semanas este mi Diario, de la que ya hablé el pasado lunes, también aparecía en ella, junto a la mencionada exsenadora isleña, nuestro chiclanero alcalde: muy acalorado, exaltado, encendido y contento.

Y así era el panorama que se contemplaba, mientras el señor Chozas era ninguneado. Persona a la que no tengo el gusto de conocer, si bien todo a lo que haga referencia sobre su dimisión del cargo de vicesecretario local, lo hago y lo sé a través de la rueda de prensa que él brindó a este medio.

Un ninguneo al que aludo y extraigo de sus palabras. Porque, según el susodicho militante, ni se enteraba ni sabía de la mayoría de las cosas que se cocinaban o fraguaban en el partido. Algo que lo ha cabreado en demasía y ha decidido por tanto dejar a un lado esa responsabilidad que tenía adquirida.

Siendo muy graves para el socialismo en general, aunque para mí muy acertadas, esas últimas declaraciones: "La esencia de la democracia es lo que debe de preocupar en el pesoe, esa falta de participación, libertad y democracia, pues se pierde toda credibilidad, y los ciudadanos lo perciben y así nos está yendo elección tras elección". Ninguneado queda este señor y aquí no ha pasado nada. Teatro puro de un partido al que sólo le interesa ese Pedrito de marras. Dios o Susana quieran que no gane.

Porque además, mi figurante lector, hablando de teatro, qué poco me satisface la programación de la temporada de primavera. Una mayoría de bailes o musiquitas que me parecen excesivos. Sé que esto es lo que está de moda, pero no lo es todo. Poco teatro en el Teatro, y demasiados rutilantes sonidos y bailoteos en él. Es mi opinión y ya está. Aunque, menos mal, que tenemos nuestro Ateneo que es lo único que aporta cultura de la de verdad a este pueblo.

En fin, ante este panorama de ninguneo y falso teatro, me voy a ir a hacer puñetas o meterme a estibador. Lo contaré.