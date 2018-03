C UANDO era chico y veía en la tele que desbarataban un alijo de tres toneladas de hachís (varios millones de porros), por decir una cantidad, pensaba que el mercado quedaría desabastecido y la gente dejaría de drogarse obligatoriamente. Claro que, luego, aprendí que eso era imposible. Ni faltaba grifa ni la gente dejaba de drogarse. De repente alguien te explica, sin ningún rigor científico pero con mucha fe y poder de convicción, que cuando atrapan una tonelada es porque por el otro lado está entrando el triple, o diez veces más, qué sé yo. El caso es que, sea como sea, la droga no se acaba nunca. Podría ser que los mercaderes fueran tan buena gente que sólo quisieran facilitar el consumo a sus viciosos clientes. Pero también, quizás con una razón más poderosa, porque se trata de un negocio suculento, toda una industria, que mueve mucho dinero. Ah, claro, eso, el dinero. Pues sí. El dineral.

Más mayorcito, empecé a preguntarme por qué no era legal el consumo de drogas. Si está permitido el consumo de autopistas y de prensa rosa, el diesel y el palmiste, las quinielas y las hipotecas, por qué no dejan que el vicio drogadictil pague su IVA y sus sellos de calidad certificada, pudiendo así desestacionalizar el turismo. Por qué, me preguntaba. Je je. Qué inocente.

Ahora, cuando veo en las noticias que desbaratan un alijo de toneladas de hachís (y sus millones de porros), pienso en una enorme cortina de humo que huele a eso mismo y en unos títeres que, en escena, juegan a la mafia para ganar dinero rápido o sustentar a sus familias desempleadas. Cuando veo lo de las lanchas en la playa, los desembarcos a plena luz del día, el incremento de la agresividad del gremio, los robos de coches para transportar la droga, siempre me da por pensar en lo que hay detrás del foco, al otro lado del forillo. Quién mueve los hilos, quién escribe el guion y con qué fin se esconden tras el retablo de este gran narcoteatro de títeres. La respuesta ya la tengo, pero, ja, a ti te la voy a contar.