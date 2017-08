Eran los primeros años de la NASA y coincidió con avistamientos de ovnis en Cádiz. Los americanos enviaron a Ferdinand para investigar. No fue elegido por hablar castellano, sino para quitárselo de encima. "Vas de incógnito, no metas la pata y no digas nada de la NASA", advirtieron. Meses después tuvo lugar la siguiente conversación telefónica. Su transcripción fue un documento clasificado que Epaminondas obtuvo e incluyó en su libro dentro del capítulo de grandes aficionados. El resumen es el siguiente: "Ferdinand, la misión se ha descubierto. Aborta y regresa. Es una orden". Respondió: "Pero yo no he hecho nada". Es lo que decía siempre tras haber metido la pata.

"Se ha recibido una carta del Ayuntamiento y otra del Cádiz preguntando por qué te hemos enviado. Sabemos lo de la chirigota callejera que has creado con el nombre: "los que vienen de la NASA a ver qué pasa". No nos hace gracia el estribillo: "la NASA es Cádiz con marcianitos, Cádiz la NASA con más salero". No son formas de ir de incógnito, pero lo del Cádiz es peor".

Aprovechando la pausa Ferdinand dijo: "es que yo soy del Cádiz". Entonces el tono de la NASA aumenta. "El Cádiz nos ha pedido que te traigamos de vuelta. Dicen que cada vez que el Cádiz marca un gol en Carranza saltas al campo, corres al banderín de córner, allí gritas: "tomo posesión de este gol en nombre del planeta Tierra", y tienen que sacarte las fuerzas del orden. Mañana regresas en avión".

Así fue cómo Ferdinand volvió a su actividad: buscar señales de radio de vida extraterrestre.

Pero ahora había decidido que cuando localizara extraterrestres no informaría a la NASA, sino que establecería contacto él mismo y organizaría un partido de fútbol interplanetario contra el Cádiz.