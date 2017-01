My dear President

Querido Donald Trump, enhorabuena por el cargo. Ya sé que los progres están protestando porque has ganado las elecciones, pero ya sabes como son los progres, la democracia es para cuando ganan ellos, cuando ganan los demás, se mosquean.

Tú ni caso. A trabajar, y a poner sucursales de Guantánamo por todas partes. Yo creo que les puedes poner a los presos un pasodoble de Juan Carlos Aragón para torturarlos. Se van a confesar culpables hasta de la bomba del gasoil del tractor del coro de Julio Pardo.

Es muy importante Donald que apoyes al Kichi, ya que sois los dos iguales. Tú eres un patán que se va a disfrazar de presidente y él es un punta comparsa que se disfraza de alcalde y está hasta el bastón de tener que hacer tipo todo el año en San Juan de Dios.

Los dos tenéis dos primeras damas cantúas. Tú tienes a Melania y él a María Romay que es la nueva Ninfa del Carnaval. ¿Para qué elegir Ninfa si ya tenemos a una que vale mucho en el equipo de gobierno?

Lo que sí que te pido de verdad, Donald -que tienes nombre de pato de la cascada del parque- es que ni se te ocurra aparecer por Cádiz en los Carnavales. No es por ná, aquí tienes tu casa, lo que pasa es que cuando lo veas en vez de querer poner el muro en Nuevo Méjico vas a querer ponerlo en el Río Arillo, no solamente para no dejar entrar: también para no dejar salir.

Me despido querido Trump. En este Carnaval se va a hablar mucho de ti. Ojalá hubiera seis o siete como tú en Cádiz.